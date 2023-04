Ola i Michał pożegnali się z „Love Island”. Internauci krytykują Gilon. „Doda na prowadzącą”

7. edycja „Love Island” to prawdziwy rollercoaster emocji. Widzowie nie mogą narzekać na nudę. Do tego wielkimi krokami zbliża się finał edycji, co oznacza, że emocje zaczynają sięgać zenitu. W ostatnim odcinku „Love Island” też sporo się działo. Tym razem to uczestnicy zdecydowali, kto odpadnie z programu. Do tego nie zabrakło rozmów o przyszłości i... dzieciach! Zrobiło się poważnie. Z kolei na instagramowym profilu show zawrzało.

„Love Island”. Z programem pożegnali się Ola i Michał

W minionym odcinku uczestnicy mieli okazję oddać swoje głosy na parę, która powinna pożegnać się z show. Padło na Olę i Michała. Wszyscy uznali, że oni mają najmniejsze szanse na stworzenie trwałego związku. – Nie jest to łatwy wybór, żegnać się z którymś z przyjaciół, bo tak muszę nazwać tych ludzi, z którymi jestem tutaj w willi. Ale oceniamy nie osoby, tylko parę, która ma największe lub najmniejsze szanse na miłość i moim wyborem są Ola i Michał – powiedział Hubert.

W „Love Island” byliśmy też świadkami poważnych rozmów. Beata przyznała Kamilowi, że jej mama była bardzo młoda, gdy ją urodziła. Nigdy nie poznała swojego ojca. Agata ma podobne doświadczenia – już od 20 lat nie ma kontaktu z tatą, o czym powiedziała Hubertowi. Mocno podkreśliła swój stosunek do takich mężczyzn. – Nigdy nie będę mieć szacunku do osoby, która nie ma kontaktu z własnymi dziećmi – powiedziała.

Poważne rozmowy miały miejsce też w relacji Adama i Marty, a także Kamila i Marty. Kamil podkreślił, że chce mieć trójkę dzieci – najlepiej dwóch synów i córkę. Z kolei Marta wyznała w rozmowie z Adamem, że kiedyś straciła ciążę.

„Love Island” – program w ogniu krytyki

Tymczasem na instagramowym profilu „Love Island” wrze. Internauci zaczęli podejrzewać ustawkę. Nie podoba im się fakt, że to uczestnicy głosują na osoby, które powinny pożegnać się z programem. Do tego podejrzewają, że niedługo Agata i Hubert odpadną z show.

„Właśnie w tym momencie oglądanie tego programu przestało mieć sens. Kamil jest skazany na Beatę bez możliwości innego wyboru, a w kolejnym odcinku i tak zapewne wylecą – najpierw oni, później Agnieszka z Kubą, potem Hubert z Agatą”, „Dajcie zagłosować widzom. Jak odpadnie Agata z Hubertem to przestanę oglądać”, „Jeśli teraz odpadnie Agata i Hubert to przestaję oglądać, nie będę mieć wątpliwości, że wszystko jest ustawione, aby wygrali Adam i Marta” – piszą internauci.

Oberwało się też Karolinie Gilon. Internauci są zdania, że też powinna pożegnać się z show, a jej miejsce powinna zająć... Doda! „Karolina jest totalnie wypalona w tej edycji. Żle się ją ogląda i słucha. Mam wrażenie z lajwa na lajw coraz bardziej się spala”, „Doda na prowadzącą, bo Karolina już się nie nadaje”..., „Jedno jest pewne, powinna się zmienić prowadząca. Z całym szacunkiem Pani Gilon, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. W tej edycji jest pani wyjątkowo męcząca”- komentują internauci.

