Wraca sprawa Mamy Ginekolog. Szpital, w którym pracuje, musi zapłacić karę

Po kilku tygodniach wraca sprawa Mamy Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcickiej. Na początku lutego lekarka-influencerka pochwaliła się na instagramowym livie, że przyjmuje znajomych oraz rodzinę poza kolejką w swoim szpitalnym gabinecie na NFZ. Był to jej sposób na „zmniejszenie kolejki”. Mówiąc to, z pewnością nie spodziewała się takich konsekwencji.

Kara dla szpitala, w którym pracuje Mama Ginekolog

Słowa Mamy Ginekolog oburzyły internautów, a jedna z influencerek – znana jako Niewyparzona Pudernica – złożyła na nią skargę do Izby Lekarskiej. Sprawa potoczyła się potem lawinowo – głos zabrali Narodowy Fundusz Zdrowia i Okręgowa Izba Lekarska, a także prezes zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym na co dzień pracuje Mama Ginekolog. Zapowiedziano także kontrolę placówki, która właśnie się zakończyła. Wynik? Szpital musi zapłacić karę.

22 marca przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowali, że zakończyli już czynności sprawdzające w UCZKiN. Wydano komunikat, z którego wynika, że UCZKiN musi zapłacić karę i ma na to 14 dni. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjrzał się zwłaszcza drugiej sprawie, która dotyczy Mamy Ginekolog, a mianowicie faktu, że była niesłusznie hospitalizowana przez 10 dni, by być blisko swojego dziecka. „Placówka została wezwana do zapłaty ponad 25 tys. zł kary umownej za niesłuszne sprawozdania i rozliczoną hospitalizację. Jednocześnie z uwagi na dotychczasowy brak należytej współpracy ze strony UCZKiN w postępowaniu sprawdzającym, wszczęliśmy regularną kontrolę list oczekujących w tej placówce. UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory nie udostępnił też ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy” – informuje NFZ.

Przedstawiciel NFZ wspomniał również, że sprawą Nicole Sochacki-Wójcieckiej ma się zająć Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie. NFZ ocenił, że jej postępowanie „nosi znamiona naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej”.

Na razie Mama Ginekolog nie zabrała głosu w sprawie wyników kontroli NFZ.

