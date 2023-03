Gwiazdy wspierają Dawida Kubackiego. Padło dużo ciepłych słów

Dawid Kubacki brał udział w rywalizacji w cyklu Raw Air i właśnie poinformował swoich fanów, że nie wystartuje w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich do końca sezonu. Powodem jest zły stan jego żony. Marta Kubacka właśnie przebywa w szpitalu i walczy o życie.

Dawid Kubacki poinformował o stanie swojej żony

Sportowiec opublikował przejmujący wpis na swoim instagramowym profilu. Poinformował, że na ten moment rezygnuje ze skoków, bo musi być przy swojej żonie. Wpis opatrzył zdjęciem Marty z córkami – Zuzanną i Mają.

„Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze” – napisał Dawid Kubacki.

Gwiazdy wspierają Dawida Kubackiego

Pod postem posypały się komentarze nie tylko od zmartwionych fanów, ale i innych gwiazd ze świata sportu czy show-biznesu. Wszyscy wspierają sportowca ciepłymi i dobrymi słowami.

„Dużo sił” – napisała Iga Świątek.

„Dużo zdrowia. Żeby było dobrze” – dodała Anita Werner. Z kolei Krzysztof Skórzyński napisał: „Dawid, z całego serca wierzę, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy myślami jesteśmy przy Was”.

„Niech moc będzie z Wami” – dodał Janusz Chabior.

„Trzymajcie się! Dużo zdrowia dla żony! Będzie dobrze, musi być dobrze” – napisał Maciej Dowbor.

Słowa otuchy dodała też uczestniczka ostatniej edycji „Rolnik szuka żony” Kamila Boś: „Dużo zdrowia i siły”.

Wśród komentarzy można znaleźć też słowa otuchy od rywali skoczka: Johanna Forfanga, Petera Prevca, Stefana Krafta, Roberta Johanssona.

