Księżna Kate z dziećmi na... drzewie. Nowe fotografie rodziny królewskiej zachwyciły fanów

W niedzielę, 19 marca, w Wielkiej Brytanii był obchodzony Dzień Matki. Z tej okazji rodzina królewska postanowiła zaprezentować nowe fotografie księżnej Kate z dziećmi. Na zdjęciach widać, jak pociechy księżnej Kate i księcia Williama wyrosły. Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis to już duże dzieci.

Księżna Kate z dziećmi na... drzewie

Na nowym zdjęciu, które pojawiło się na instagramowym profilu książęcej pary księżna Kate siedzi wraz z trójką swoich dzieci na drzewie! Fotografia jest wyjątkowo nietypowa i jedyna w swoim rodzaju. Nie da się ukryć, że do tej pory żadna księżna nie wdrapała się na drzewo, by tam zapozować ze swoimi dziećmi. Wygląda na to, że księżna Kate stara się zmienić swój wizerunek z zawsze perfekcyjnej księżnej na tę, która jest bliżej ludzi, jak jej tragicznie zmarła teściowa.

„Szczęśliwego Dnia Matki od naszej rodziny dla Was” – czytamy w opisie do zdjęcia.

instagram

Fotografia zachwyciła internautów, tak samo jak drugie zdjęcie, na którym księżna Kate trzyma na rękach księcia Louisa i czule się w niego wpatruje. Fani rodziny królewskiej nie ukrywają, że są oczarowani.

„Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki Kate! Na zdjęciach widać wyraźnie, jak wspaniałą i kochającą jesteś mamą”, „Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla naszej uroczej księżnej, wspaniałej mamy Księcia Jerzego, Księżniczki Charlotte i małego Księcia Ludwika”, „No, i to się nazywa drzewo rodzinne” – piszą fani rodziny królewskiej.

Co ciekawe, zdjęcia pochodzą z tej samej sesji, która została opublikowała z okazji świąt Bożego Narodzenia. Można to rozpoznać po stylizacjach zarówno księżnej Kate, jak i jej dzieci.

instagram

Księżna Kate w oczach opinii publicznej uchodzi z rodzinną osobę. Chętnie zabiera swoje dzieci na ważne wydarzenia i pozwala im w nich uczestniczyć. Dzieci książęcej pary regularnie pojawiają się też na rodzinnych fotografiach na Instagramie.

Czytaj też:

Sezon 6. „The Crown”. Są pierwsze zdjęcia serialowych Williama i KateCzytaj też:

„Bunt” księżnej Kate. W czasach królowej Elżbiety II to byłoby nie do pomyślenia