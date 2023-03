Avril Lavigne ostro zareagowała, gdy na scenę weszła półnaga aktywistka. Padły wulgaryzmy

W nocy z 13 na 14 marca w Kanadzie odbyło się rozdanie nagród muzycznych Juno Awards. W tym roku największym zwycięzcą był The Weeknd, który zdobył trzy statuetki w takich kategoriach, jak: Najlepszy artysta, Najlepszy singiel oraz Najlepszy album „Dawn FM”. Nagrodzeni zostali też Harry Styles, Michael Buble oraz Avril Lavigne, która wygrała w kategorii TikTok Juno Fan Choice. Wokalistka weszła na scenę nie tylko podczas odbierania nagrody, ale i wcześniej, by zapowiedzieć występ AP Dhillona, pierwszego pandżabskiego artysty w historii gali. Wtedy też doszło do niecodziennego zdarzenia.

Avril Lavigne ostro zareagowała, gdy aktywistka weszła na scenę

Gdy Avril Lavigne zapowiadała występ, nagle na scenie pojawiła się półnaga kobieta z wymalowanymi na ciele różnymi hasłami. Wśród nich można było przeczytać m.in. „Uratujcie Zielony Pas”, „Przestańcie wycinać stare lasy”, „Czas ucieka, zostało nam 745 dni”, a także „Land Back”, czyli hasło, które nawiązuje do odzyskania ziem przez rdzenną ludność Kanady oraz Stanów Zjednoczonych, więc ewidentnie właśnie o to walczyła aktywistka.

Zachowanie aktywistki nie spodobało się Avril Lavigne. Artystka ostro zareagowała, krzycząc do kobiety: – Spie*****j stąd, s**o. Chwilę później aktywistka została wyprowadzona przez ochronę.

To jednak nie było koniec. Gdy Avril Lavigne odbierała swoją nagrodę, wspomniała o sytuacji. – Oby tym razem nikt mi nie przerwał, bo mu dowalę – powiedziała.

Avril Lavigne zawsze miała cięty język i nigdy nie przebierała w słowach. Swoją karierę zbudowała na wizerunku osoby zbuntowanej. Jak widać, przez lata niewiele się zmieniło.

