Małgorzata Rozenek nawiązuje do tragicznych śmierci nastolatków. Wspomina o synach

Od kilku dni media informują o tragicznych wydarzeniach z Zamościa, gdzie doszło do śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka przez jego rówieśników. Choć do zdarzeń doszło w centrum miasta, nikt z przechodniów nie zareagował. To nie była jedyna tragedia, o której jest ostatnio głośno. Posłanka PO poinformowała, że 17 lutego straciła 15-letniego syna. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie Małgorzata Rozenek nawiązała do tych tragedii i wspomniała o swoich synach.

Małgorzata Rozenek dodała poruszający wpis

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcie z Henrykiem i dodała wpis, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Wspomina w nim o swoich synach i cierpieniu mamy, która traci dziecko.

„Od wczoraj nie mogę przestać o tym myśleć. Nie jestem w stanie, nie chcę, wyobrażać sobie cierpienia Mamy, która musi przygotować się do pogrzebu syna… Będąc z chłopcami, spędzając spokojny czas w domu, dotarło do mnie, że doszliśmy do granicy w której, żeby zło zatriumfowało wystarczy, żeby dobro milczało. Ja nie będę” – napisała Małgorzata Rozenek.

W komentarzach fani wykazali dużo zrozumienia dla słów Małgorzaty Rozenek. Jedni czują to samo, co gwiazda, inni pokusili się o dogłębne analizy. „Po jedenaste: nie bądź obojętny. Nie możemy sobie pozwolić, aby się do tego przyzwyczaić”, „My sobie tak zwyczajnie nie zdajemy sprawy na jakie zło pozwolono w tym kraju”, „Mam to samo. Co o tym pomyślę, to ogarnia mnie straszliwy żal. Bezradność. I wściekłość. Że tak łatwo można komuś odebrać życie. Nie pomyśleć. Nie poczuć. Już dawno nic mną tak nie wstrząsnęło”, „W dzieciach i młodzieży jest teraz tyle złości, agresji i nienawiści, że brakuje aż słów na to, co się dzieje dookoła. Trzeba o tym głośno mówić, bo nikt nie zwraca na to uwagi”, „Ta sprawa również bardzo mnie dotknęła. Bardzo współczuję mamie ale jedną sprawa nie daje mi spokoju” – komentują fani.

