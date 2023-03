Aleksandra Kwaśniewska komentuje zakończenie „Miasta kobiet” i wspomina o zwolnieniu z TVN-u

Aleksandra Kwaśniewska odniosła się do medialnych doniesień na temat zwolnienia ze stacji TVN. Media obiegła bowiem wiadomość, że córka prezydenta straciła pracę w stacji, bo nie przedłużono jej kontraktu w związku z zakończeniem emisji „Miasta kobiet”. Aleksandra Kwaśniewska zdradziła, jak wygląda jej sytuacja zawodowa w rzeczywistości.

Aleksandra Kwaśniewska straciła pracę? Komentuje

Aleksandra Kwaśniewska wrzuciła na Instagram nowe zdjęcie oraz opublikowała długi wpis, który dotyczy jej pracy w stacji TVN. Okazuje się, że już w styczniu dowiedziała się o zakończeniu „Miasta kobiet”, o czym poinformował ją nowy dyrektor stacji TVN. Nie oznacza to jednak, że na zawsze żegna się ze stacją.

„Prawdą jest, że Miasto Kobiet znika z anteny. TVN Style od grudnia ma nowego dyrektora, który układa de facto zupełnie nową ramówkę, w której nie ma miejsca na żaden talk-show. Taką ma wizję i pełne prawo ją realizować. O tym, że nie będzie kolejnego sezonu”Miasta„ poinformował mnie osobiście jeszcze w styczniu, równocześnie zapewniając, że chce ze mną dalej współpracować i aktualnie rozmawiamy na temat potencjalnych formatów jesiennych. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, niemniej trudno, żebym w tej chwili darła szaty z szoku i rozpaczy, że niespodziewanie zatrzasnęły się za mną drzwi TVNu i „na dobre żegnam się ze stacją” – napisała Aleksandra Kwaśniewska na Instagramie.

Córka byłego prezydenta dodała też, że to „tylko telewizja”. Już wcześniej „bez niej żyła i będzie żyła dalej”. Zapewniła, że jej fani będą mogli niedługo usłyszeć piosenki z jej tekstami, a także z szuflad „powyciąga rzeczy do dokończenia, czekające na taki moment”. Nie ukrywa jednak, że czuje żal w związku z zakończeniem programu „Miasto kobiet”.

„(...) był ważny dla nas i wiem, że był ważny dla wielu z Was, ale cytując kolejnego klasyka: „life is life nana nanana”. Dziękuję najpiękniej za Waszą obecność przed odbiornikami i prawdopodobnie do zobaczenia” – dodała Aleksandra Kwaśniewska.

Wpis Aleksandry Kwaśniewskiej skomentowała Marzena Rogalska, z którą prowadziła „Miasto kobiet”. „Miasto Kobiet było, jest i będzie dla nas ważne, bo poruszyłyśmy w nim dużo potrzebnych tematów, wierzę, że zrobimy jeszcze wiele dobrego. Jestem mega wdzięczna za ten wspólny, dobry czas” – napisała dziennikarka.

W pozostałych komentarzach fani ubolewają nad zakończeniem emisji programu.

