Grażyna Szapołowska prowadziła auta i nagrywała się na Instagramie. Policja reaguje

Grażyna Szapołowska jest bardzo aktywna w social mediach. Regularnie publikuje zdjęcia i nagrania na Instagramie. Tym razem jednak podpadła internautom. Wszystko za sprawą nagrania, które wykonała w czasie prowadzenia samochodu. Teraz aktorka może ponieść konsekwencje swojego zachowania.

Policja reaguje na nagranie Grażyny Szapołowskiej

Do akcji znów wkroczyła Wiola vel Pudi, znana jako Niewyparzona Pudernica, która jakiś czas temu napisała skargę na Mamę Ginekolog do Okręgowej Izby Lekarskiej. Teraz to właśnie ona zgłosiła sprawę Grażyny Szapołowskiej na policję, zachęcając innych do tego samego.

„Żeby potem nie było, że nikt nie zareagował i wydarzyło się jakieś nieszczęście. To nie jest babuleńka, która sprzedaje pietruszkę, żeby dorobić sobie do nędznej emerytury. To jest realne zagrożenie czyjegoś życia i zdrowia. Nie reagując, dajemy ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Na drogach ginie mnóstwo ludzi, być może kogoś uratujecie, reagując. Stop chamstwu na drogach. Stop bezkarności elit. Stop wciskaniu kitów” – napisała, informując, że funkcjonariusze otrzymali od niej nagranie Szapołowskiej, które usunęła już z sieci.

Teraz Niewyparzona Pudernica poinformowała internautów, że policja zareagowała na jej skargę. – Tak, jak obiecałam, przekazuję wam informację w sprawie mojego zgłoszenia popełnienia wykroczenia przez Grażynę Szapołowską. Policja podejmie czynności. Reagujcie, zgłaszajcie. Pamiętajcie, żeby za słowami szły też czyny. Jeśli widzicie, że ktoś nagrywa, trzymając telefon w ręku podczas prowadzenia auta, nagrajcie to i wyślijcie pod właściwy adres. Tylko razem możemy zmienić coś na lepsze – napisała.

Influencerka pokazała, co przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji jej napisał. – Dzień dobry. Podejmiemy w tej sprawie czynności wyjaśniające. Gdyby w przyszłości chciał pan wysłać zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, proszę o wysyłanie go na adres: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl – czytamy.

Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje mogą spotkać Grażynę Szapołowską.

