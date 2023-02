BAFTA 2023: Księżna Kate drugi raz w tej samej sukni. Żona Williama oczarowała wszystkich

Za nami 76. gala wręczenia Brytyjskich Nagród Filmowych BAFTA 2023. Tegorocznym faworytem okazał się niemiecki film wyprodukowany przez Netflix – „Na zachodzie bez zmian”. Był nominowany w 14 kategoriach, a zdobył aż 7 statuetek. Nie mniejsze emocje niż sami nominowani i wygrani wzbudziły także gwiazdy, które zaprezentowały się na czerwonym dywanie. Wśród nich była m.in. książęca para, która zachwyciła wyglądem.

BAFTA 2023: Księżna Kate drugi raz w tej samej sukni

Księżna Kate i książę William są stałymi bywalcami gali Brytyjskich Nagród Filmowych BAFTA. Nie mogło ich więc zabraknąć i w tym roku. Oboje oczarowali wyglądem i zwracali na siebie uwagę. Tym bardziej że – jak się okazuje – księżna Kate po raz drugi zaprezentowała na sobie tę samą kreację.

Żona księcia Williama miała na sobie długą i białą, asymetryczną suknię, lekko marszczoną i z paskiem w talii. Instagramowy profil „Historia sztuki” zwrócił uwagę, że tę samą suknię księżna Kate zaprezentowała na sobie w 2019 roku, tylko wtedy nieco inaczej ją wystylizowała. W tamtym czasie księżna Kate na ramieniu miała doczepione białe kwiaty i postawiła na skromne dodatki – na nadgarstku miała grubą, błyszczącą bransoletkę, a w uszach perłowe kolczyki. Do tego związała swoje włosy. W tym roku księżna Kate postanowiła nieco zaszaleć – na ręce włożyła bardzo długie, bo aż sięgając pach, czarne rękawiczki, a zamiast kwiatów na ramieniu miała doczepiony lejący się i padający do ziemi materiał. Do tego dobrała bardzo bogato zdobione kolczyki i rozpuściła swoje włosy. Inny miała też makijaż – znacznie mocniejszy, bo postawiła na smokey eyes.

Z kolei książę Willliam postawił na czarny total look, który doskonale pasował do czarnych dodatków jego żony.

W galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak prezentowała się książęca para podczas gali BAFTA 2023.

