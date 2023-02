Krzysztof Ibisz opowiedział o narodzinach trzeciego syna. Marzy o jeszcze jednym dziecku

We wrześniu 2022 roku Krzysztof Ibisz został ojcem po raz trzeci. Na świat przyszedł wtedy jego syn Borys, owoc trzeciego małżeństwa z Joanną Ibisz. Prezenter ma już dwóch starszych synów: 24-letniego Maksymiliana z małżeństwa z Anną Zejdler i 17-letniego Vincenta z Anną Nowak-Ibisz. Teraz Krzysztof Ibisz udzielił wywiadu w podcaście Damiana Michałowskiego „Między nami rodzicami” i opowiedział o narodzinach Borysa, a także swoich planach rodzicielskich.

Krzysztof Ibisz opowiedział o narodzinach trzeciego syna

Krzysztof Ibisz bardzo przeżywał ciążę swojej żony. Na Instagramie pokazywał, jak masuje jej plecy oraz prezentował pakowanie męskiej torby porodowej. Tak samo zaangażowany był w poród.

„Ja uczestniczyłem w porodzie i byłem z Asią cały czas w tym procesie ciąży. I jak ktoś się pyta: „Jak rodziłaś?”. To ja mówię: „Jak rodziliśmy”. Bardzo podążałem za Asią cały czas. Emocje, które towarzyszą momentowi porodu, to jest kosmos. Nie można tego porównać z niczym innym, kiedy widzisz, jak młody człowiek pojawia się na świecie. To jest absolutna eksplozja! Płakałem, krzyczałem, parłem razem z Asią, mówiłem, że da radę, przytulałem ją. Nie było dla mnie w życiu większej emocji”- powiedział prezenter w rozmowie z Damianem Michałowskim.

Krzysztof Ibisz przyznał, że dla syna zrezygnował z wielu rzeczy, bo chce przy nim być i obserwować jego dorastanie. Ujawnił też, że marzy o córce. – To, żeby córka pojawiła się na świecie, to było moje marzenie i jeszcze ono jest... Natomiast nie masz na to wpływu i miłością obdarzasz czy to chłopiec, czy dziewczynka. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale to marzenie jest, nie będę ukrywał – powiedział.

