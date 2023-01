Rozwody i rozstania gwiazd w 2022 roku. Te pary postanowiły zakończyć swoje związki

2022 rok obfitował w głośne rozstania gwiazd. Rozpadły się takie związki, które wydawały się trwałe od lat i niemal niezniszczalne. Jak się jednak okazuje, nic bardziej mylnego. Wiele gwiazdorskich par postanowiło zakończyć swoje relacje, a długą listę otworzył już w styczniu 2022 Maciej Orłoś, który ogłosił, że rozstał się z żoną. Kto jeszcze postanowił zakończyć związek?

Rozwody i rozstania gwiazd w 2022 roku

Maciej Orłoś i Joanna Twardowska byli małżeństwem przez 26 lat. Wiadomość o ich rozstaniu była więc sporym zaskoczeniem. Dziennikarz nie chciał jednak ujawnić powodów rozstania, a bliscy pary twierdzili, że to była ich wspólna decyzja. – Tak, to prawda, ale nie chcę o tym rozmawiać. To moje życie prywatne, o którym nigdy nie lubiłem opowiadać – mówił dziennikarz „Super Expressowi”. Maciej Orłoś i Joanna Twardowska poznali się w 1995 roku w momencie, gdy dziennikarz przechodził trudne chwile – wraz z poprzednią żoną Ewą stracił dziecko. Po rozstaniu wziął ślub z Joanną. Para miała razem dwoje dzieci.

W lutym 2022 polskie media obiegła natomiast wiadomość o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. To był szok – para dopiero co wzięła ślub i spodziewała się narodzin dziecka. Jeszcze 14 lutego w Walentynki Joanna Opozda publikowała romantyczny post dotyczący jej związku z aktorem, a już 22 lutego rodziła syna bez męża u boku. Nie jest tajemnicą, że na jaw wyszedł romans Antoniego Królikowskiego z ich wspólną sąsiadką. – Ma już nową dziewczynę. Kiedy Asia leżała, próbując utrzymać ciążę, on skupił się na imprezowaniu. W końcu jednak zaczął gubić się w swoich kłamstwach i Asia o wszystkim się dowiedziała. To był dla niej ogromny cios zwłaszcza po tym, jak jej własny ojciec publicznie ją upokorzył. Joanna jest w rozpaczy, to spadło na nią tak nagle. Donoszenie ciąży i zdrowie synka było dla niej najważniejsze, dlatego postanowiła nie ujawniać, jaka jest prawda – informował wtedy serwis Pudelek.

Nie mniej głośne było rozstanie Maffashion (Julii Kuczyńskiej) z Sebastianem Fabijańskim. Para w 2020 roku została rodzicami Bastka, potem kupiła piękny dom i zaczęła go remontować. Sielanka nie trwała długo, bo w 2022 roku wyszedł na jaw „wspólny projekt” Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali. Do sieci trafiło na granie z wizyty aktora u Rafalali, a potem wspólnej podróży samochodem. Sebastian Fabijański tłumaczył się, że planuje z nią „wspólny projekt”, potem jednak przyznał, że nie wie, co u niej robił i do czego doszło. W rozmowie z serwisem Pudelek przyznał jednak, że zdradzał Julię. – Nawet Julka o tym mówiła w wywiadzie, zapytana o seks po narodzinach, odpowiedziała, że całą miłość przelała na Bastka. (…) Miałem bardzo różne myśli, emocje, targały mną różne pomysły. Nie byłem fair wobec Julki. Bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz. Bardzo jest mi z tego powodu przykro. Czuję wstyd. (…) Ja nigdy nie robiłem takich rzeczy. Nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj zwariowałem po prostu – powiedział.

Największym zaskoczeniem było jednak rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Tworzyli zgodny związek przez 14 lat, byli bardzo aktywni na Instagramie i wydawało się, że są zgraną parą. Wychowywali razem dwoje dzieci. Nagle jednak okazało się, że ich małżeństwo należy już do przeszłości. Widać było, że Marcin Hakiel mocno przeżył rozstanie i chętnie o nim mówił w mediach. Udzielił głośnego wywiadu w programie „Miasto Kobiet”, w którym mówił o powodach zakończenia ich związku. – Nie chciałbym prać brudów, chyba najtrudniejszy moment był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła o więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię – powiedział.

W październiku 2022 rozstanie ogłosili również Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke. Para pojawiła się najpierw na branżowej imprezie, podczas której nie pozowała razem do zdjęć i unikała siebie. Już to zachowanie wydało się wszystkim podejrzane. Parę godzin później oboje opublikowali to samo oświadczenie. – Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności – napisali.

Z kolei pod koniec tego samego miesiąca huknęła wiadomość o kolejnym rozstaniu – tym razem Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Para po dwóch latach postanowiła zakończyć swój związek i również opublikowała wspólne oświadczenie. – Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu #cukierekalbopsikus – napisali. Dwuznaczny opis sprawił, że fani uznali oświadczenie za żart. Ostatnio jednak Julia Wieniawa była widziana u boku jednego z polskich piłkarzy na imprezie.

