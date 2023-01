Na zaginionego Juliana Sandsa czeka trójka dzieci. Brytyjski aktor ma na swoim koncie wybitne role

Julian Sands ostatni raz był widziany w piątek 13 stycznia 2023 roku po godzinie 19 w okolicy Mount Baldy w górach San Gabriel w Kalifornii. Brytyjski aktor wędrował po górach i od tamtej pory nie dał znaku życia. Niedawno znaleziono samochód należący do 65-latka.

Pierwsze role filmowe Juliana Sandsa

Julian Sands przyszedł na świat w brytyjskim Otley w 4 stycznia 1958 roku. Miał czterech braci. Miłość do sztuki obudziła w nim matka, która zajmowała się teatrem amatorskim, a jego często zabierała do kina. Sands przez jakiś czas chciał zostać geologiem, ale szybko zmienił zdanie. Uczył się w Lord Wandsworth College, a później w Forum Theatre Company, gdzie już debiutował na scenie. W 1979 ukończył londyńskie Central School of Speech and Drama.

Jego kariera rozpoczęła się od roli w miniserialu „Żonaty”. Aktor grał Guy'a Lougha u boku Anthony'ego Hopkinsa. W 1984 roku wystąpił w filmie „Jankes na Oksfordzie”. Jego kariera filmowa nabrała tempa, kiedy zagrał fotografa Jona Swaina w dramacie historyczno-wojennym „Pola śmierci”. Rozpoznawalność przyniosła mu również rola George'a Emersona w „Pokoju z widokiem”.

Brytyjski aktor podbił Hollywood

Goniąc za jeszcze większym sukcesem Julian Sands przeniósł się do Hollywood. Podbił je niemal od razu grając tytułową rolę w dwóch częściach „Czarnoksiężnika”. Ciekawostką jest, że autorka książki, na której podstawie powstał „Wywiad z wampirem”, upierała się, by to on, a nie Tom Cruise, grał rolę Lestata. Nie zdołała jednak przekonać twórców filmu.

W późniejszych latach Sands nie zwalniał tempa. Pojawił się w „Zostawić Las Vegas” u boku Nicolasa Cage’a, „Domu zbrodni” czy „Malowanym ptaku”. Mimo rozpoznawalności Julian Sands nie porzucił teatru. W 2013 roku został nominowany do prestiżowej nagrody Drama Desk w kategorii wybitny występ solowy.

Julian Sands doczekał się trójki dzieci

Julian Sands był dwukrotnie żonaty. Pierwszą wybrankę – redaktorkę BBC Radio Sarę Sands poznał jeszcze podczas studiów. Para doczekała się syna Henry’ego, który przyszedł na świat w 1985 roku. Dwa lata później jego rodzice się rozwiedli. W 1990 roku poślubił Evgenię Citkowitz, także dziennikarkę. Wspólnie wychowują dwie córki Natalyę Morley oraz Imogen Morley.

