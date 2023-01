Grał Łukasza w „M jak miłość”. W tym roku Franciszek Przybylski skończy 30 lat i trudno go rozpoznać

„M jak miłość” to już kultowy serial, który nieustannie przyciąga tłumy widzów przed ekrany. Jest emitowany już od ponad 20 lat i z wielu aktorów zrobił prawdziwe gwiazdy z pierwszych stron gazet i czołówek internetowych. Niektórzy grają w produkcji od początku do tej pory, inni zrezygnowali po kilku latach. W tym gronie prócz Małgorzaty Kożuchowskiej i Joanny Koroniewskiej znalazł się też Franciszek Przybylski.

Jak zmienił się serialowy Łukasz Mostowiak?

Franciszek Przybylski grał w „M jak miłość” przez 6 lat. W tym czasie wcielał się w rolę Łukasza Mostowiaka, syna Marty. Uroczy chłopczyk pożegnał się jednak z serialem, ale nie z aktorstwem. Od lat regularnie występuje w różnych produkcjach. Na swoim koncie ma role w „Galeriankach”, „Inicjacji”, „Facecie (nie)potrzebnym od zaraz”, „#Wszystkogra” czy produkcji „Krępujące zdjęcia z rodzinnego albumu czyli zniszczona wątroba i złamane serce”.

Jakiś czas temu na swoim profilu na Instagramie podzielił się z internautami przemyśleniami na temat „M jak miłość”. Okazuje się, że nie wspomina dobrze czasu, gdy grał w serialu. – (...) Spędziłem w M-ce 6 lat mojego dzieciństwa, a wspomnienia oraz emocje z nią związane towarzyszą mi do dzisiaj. Niekoniecznie wszystkie moje wspomnienia z M-ką są pozytywne. Moi najbliżsi wiedzą, ile tak naprawdę kosztowała mnie cała ta przygoda. Bycie dzieciakiem, którego ok. dwa razy w tygodniu ogląda w tv przez kilka lat średnio 10 mln Polaków to. jest. konkret. Wstydziłem i do dziś wciąż trochę wstydzę się tego serialu. Od pewnego momentu, granie w nim wydawało mi się być po prostu „siarą”. M.in. dlatego zwiałem. Dzisiaj patrzę na to wszystko ze sporym dystansem – pisał wtedy aktor. W dalszej części wpisu krytykował stację TVP, zarzucając jej kłamstwa i obłudę.

Kilka dni po opublikowaniu długiego postu na temat „M jak miłość” i stacji TVP Franciszek Przybylski miał okazję odwiedzić miejsce, w którym nagrywano sceny do „M jak miłość”. – Niesamowita jednak jest energia kosmosuuu. Zaledwie kilka dni po tym, jak zdecydowałem się pierwszy raz na forum publicznym wspomnieć o swoim dzieciństwie spędzonym w M-ce, los sprawił, że magicznym zbiegiem okoliczności wylądowałem w „rodzinnych stronach”. Na robocie i choć w zupełnie innym charakterze, to dosłownie, za płotem starej chaty Mostowiaków – napisał.

Aktor rzadko jednak dzieli się podobnymi przemyśleniami na swoim instagramowym profilu. Publikuje dużo zdjęć, głównie artystycznych i ukazujących nie tylko jego samego, ale też jego bliskich, przyjaciół, współpracowników. Daleko mu do celebryty, który chwali się swoją codziennością. W tym roku Franciszek Przybylski będzie obchodził swoje 30. urodziny i zmienił się nie do poznania. Zobaczcie galerię zdjęć.

