Blanka Lipińska „rozpuściła cały kwas w twarzy”. Zdradziła, o co chodzi

Blanka Lipińska w 2014 roku napisała powieść „365 dni”, a w 2018 roku zdecydowała się ją wydać. W tym samym roku wydała także kontynuację powieści, zatytułowaną „Ten dzień”. Wieńczącą trylogię część „Kolejne 365 dni” autorka wydała w 2019 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę nad filmową adaptacją powieści. Film miał premierę w lutym 2020 roku. W 2022 roku na Netfliksa wpadły dwie kolejne produkcje z serii. Filmy, mimo krytycznych recenzji, były bardzo popularne wśród widzów. Prywatnie Lipińska jest obecnie związana ze scenografem Pawłem Baryłą.

Blanka Lipińska rezygnuje z medycyny estetycznej?

Blanka Lipińska, autorka książek z serii „365 dni”, ciągle podtrzymuje zainteresowanie mediów i fanów. Gwiazda chętnie dzieli się z obserwatorami szczegółami ze swojego życia osobistego. Niedawno wyznała, że zakupiony przez nią dom, jeszcze przed remontem, uległ pożarowi. Uwagę obserwatorów przykuł brak aktywności w mediach społecznościowych, przez co dostała od nich wiele wiadomości. Zachęcona tą troską Lipińska ze szczegółami opowiedziała o tym, co ją spotkało.

Teraz o Blance Lipińskiej znów jest głośno. Gwiazda zorganizowała na swoim profilu serię pytań i odpowiedzi Q&A, a jeden z fanów zapytał ją o rozmiar jej warg. „Rozpuściłaś sobie usta? Są dużo mniejsze niż kiedyś? Zamierzasz jeszcze powiększyć?” – mogliśmy przeczytać. Celebrytka odpowiedziała z typową dla siebie szczerością. „Rozpuściłam cały kwas w twarzy” – napisała Blanka Lipińska. Opisała też szczegółami, co było powodem jej decyzji. N„iestety, tak jak mówiłam na live o medycynie estetycznej, kwas mi migrował, czyli przesunął się z miejsca, gdzie został podany. Teraz pani doktor naprawia, co by było ładnie. Długa droga przed nami. Dopiero za kilka miesięcy będzie tak, jak obie chcemy” – wyznała gwiazda.

