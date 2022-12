Tak wygląda mieszkanie Ewy Chodakowskiej. Wystrój elegancki, a taras robi ogromne wrażenie

Ewa Chodakowska to jedna z najpopularniejszych polskich trenerek. Sławę zdobyła, prezentując ćwiczenia w telewizji śniadaniowej, a potem aktywnie prowadząc social media. Od lat zapewnia, że sama bez chwili przerwy prowadzi swój profil na Instagramie, dzięki czemu jest bliższa fanom. To zaprocentowało i Ewa Chodakowska zbudowała swoje treningowe imperium – dziś nie tylko regularnie pokazuje nowe zestawy ćwiczeń, ale ma swoją firmę cateringową czy kosmetyczną. Ciężka praca przełożyła się też na poziom życia i dziś Ewa Chodakowska ma zarówno mieszkanie w Warszawie, jak i w jednym z greckich miast. Tym razem „wpuściła” swoich fanów do warszawskiego apartamentu. Jak mieszka gwiazda fitness?

Tak wygląda mieszkanie Ewy Chodakowskiej

Apartament Ewy Chodakowskiej znajduje się na warszawskim Mokotowie. Nie jest tajemnicą, że trenerka kupiła go od Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein. Trenerka wyremontowała wnętrze i wszystko urządziła zgodnie ze swoim stylem oraz gustem. – Postawiłyśmy na włoską klasykę… minimalizm, proste formy i parę kolorowych akcentów – mówiła.

Teraz zaprezentowała fanom fragment swojego obłędnego salonu, który jest ogromny. Znajduje się w nim wielka narożna sofa, wyłożona mnóstwem poduszek. Przy sofie stoi niski stolik, na którym obecnie znajdują się świeczki, stroik i lampiony. Nie brakuje też fotela i podnóżka. Przy suficie zostały zawieszone oryginalne żyrandole. Salon jest dobrze oświetlony dzięki oknom sięgającym od sufitu do podłogi. Przez okna widać ogromny taras, z którego rozciąga się widok na Warszawę.

W opisie do krótkiego nagrania z salonu Ewa Chodakowska przyznała, że „kiedyś nie potrafiła zagrzać miejsca”. Wszystko zmieniła jednak pandemia. – Nawiązałam wyjątkową relację ze swoim miejscem, zadbałam o każdy kąt.. świece zapachowe, kojącą muzykę w tle, świeże kwiaty w wazonach. Nawiązałam też na nowo relacje ze sobą, zaczęłam praktykować na codzień swoje rytuały, opracowałam swój rytm poranków i wieczorów, odnalazłam harmonię i spokój, REANIMOWAŁAM BEZCENNE SELFLOVE tak w ciele, jak i w głowie i sercu. Nauczyłam się troszczyć o siebie, swoje potrzeby i świadomie odpoczywać – napisała trenerka.

Przeglądając profil Ewy Chodakowskiej, można zauważyć, że nie tylko salon robi i taras robią wrażenie. Trenerka może pochwalić się też imponującą garderobą. Lubi też pozować w łazience, która jest marmurowa i ma złote elementy, oraz wolnostojącą, ogromną wannę. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak mieszka trenerka!

