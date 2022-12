Kto się zakochał w 2022 roku? Oto nowe związki gwiazd

Wiele gwiazd może zaliczyć rok 2022 do udanych. W tym czasie zakończyły nieudane relacje i poznały drugie połówki, z którymi postanowiły stworzyć związek. Inne osoby znane z show-biznesu po dłuższym czasie samotności wkroczyło w nowe relacje. Kto odnalazł miłość w 2022 roku? Sprawdźcie!

Kto się zakochał w 2022 roku?

Bez wątpienia najgłośniejszym i budzącym największe emocje związkiem tego roku był ten, który został ogłoszony przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para prezenterów z „Pytania na śniadanie” ujawniła swój związek w dniu 40. urodzin Katarzyny Cichopek. Być może emocje nie byłyby tak duże, gdyby nie fakt, że aktorka „M jak miłość” wcześniej odeszła od męża Marcina Hakiela po 14 latach małżeństwa, a jej relacja z kolegą z pracy wywołała falę komentarzy jego byłej żony Pauliny Smaszcz.

Mimo że Marcin Hakiel nie ukrywał swojego cierpienia po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, to jednak roku 2022 nie zakończył w samotności. Tancerz zakochał się i związał z tajemniczą Dominiką, którą chętnie pokazuje na Instagramie. Na zdjęciach jednak nigdy nie widać jej twarzy. Być może za jakiś czas się to zmieni.

Wiktoria Gąsiewska też znalazła w 2022 roku! Aktorka zaczęła się pojawiać u boku Jaspera Sołtysiewicza i nie ukrywa swojego szczęścia. – Jestem szczęśliwa. To na pewno się zmieniło. Bo przez jakiś czas nie byłam. Troszkę nabrałam w bioderkach, bo wrócił mi apetyt. Codziennie budzę się z uśmiechem na twarzy, wiem, że mam przy sobie osobę, która jest dla mnie, a ja jestem dla niej. I wiem też, że mam przy sobie przyjaciela, bo to jest też ważne w relacji damsko-męskiej – powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

2022 rok okazał się łaskawy również dla Dody, która od lat poszukiwała miłości i nawet zgodziła się na udział w programie, w którym miała znaleźć drugą połówkę. Znalazła ją jednak poza programem w ramionach Dariusza Pachuta. – Miłość nie potrzebuje publiczności, a publiczność nie powinna potrzebować detali z mojego życia prywatnego. Czuję się jak każda inna zakochana osoba. Wspaniale! Przecież niczym nie różnię się od innych zakochanych kobiet. Nie jestem z Jowisza ani z Saturna – powiedziała Doda w rozmowie z „Party”.

W 2022 roku nową miłość znalazł też Krzysztof Skiba! Wokalista ujawnił, że jest w związku z o 26 lat młodszą Karoliną Kempińską. Informacja ta wywołała niemałe emocje. Para chętnie chwali się zdjęciami na profilach społecznościowych. – Chyba od początku tego związku obawialiśmy się tego, jak ludzie zareagują. Zarówno ja, jak i Krzyś mamy dużo dystansu do siebie, ale gdzieś to siedziało. Co ciekawe na żywo nikt nigdy nic nie powiedział, nikt nie spojrzał na nas krzywo, czy to w Polsce, czy za granicą. Po prostu czuć i widać od nas z dala prawdziwe uczucie – napisała wybranka muzyka na Instagramie. – Na co dzień pracuję w firmie informatycznej, fotomodelingiem tylko dorabiam. Sama od zawsze na siebie zarabiam, nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem – dodała.

