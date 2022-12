Eurowizja Junior 2022. Znamy zwycięzcę!

W tym roku finał Eurowizji Junior odbył się w Armenii. Rywalizacja między uczestnikami rozpoczęła się już podczas prób generalnych 9 i 10 grudnia 2022 roku. Zarejestrowane występy pojawiły się na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wówczas internauci już mogli zacząć głosowanie. W przeciwieństwie do konkursu dla dorosłych uczestników można też było głosować na kraj, z którego pochodzimy. Podczas finału Eurowizji Junior wystąpiło 16 uczestników. Polskę reprezentowała Laura Bączkiewicz z utworem „To the Moon”. Podczas finału 11 grudnia 2022 roku młoda wokalistka wystąpiła jako druga. Na scenie zaprezentowały się też:

Albania: Kejtlin Gjata – „Pakëz diell”

Armenia: Nare – „Dance!”

Francja: Lissandro – „Oh maman!”

Gruzja: Mariam Bigvava – „I Believe”

Hiszpania: Carlos Higes – „Señorita”

Holandia: Luna – „La festa”

Irlandia: Sophie Lennon – „Solas”

Kazachstan: David Charlin – „Jer-Ana (Mother Earth)”

Macedonia Północna: Lara feat. Jovan and Irina – „Životot e pred mene”

Malta: Gaia Gambuzza – „Diamonds in the Skies”

Portugalia: Nicolas Alves – „Anos 70”

Serbia: Katarina Savić – „Svet bez granica”

Ukraina: Zlata Dziunka – „Nezlamna (Unbreakable)”

Wielka Brytania: Freya Skye – „Lose My Head”

Włochy: Chanel Dilecta – „Bla Bla Bla”

Tegoroczny finał Eurowizji Junior był wyjątkowy, ponieważ była to jubileuszowa 20. edycja. Czekając na werdykt widzowie zobaczyli nie tylko występ zeszłorocznej zwyciężczyni Maleny, reprezentantki Armenii, ale też skrót wszystkich zwycięskich piosenek sprzed lat. Mimo że nie wszyscy uczestnicy mogli pojawić się na miejscu, to resztę hitów wykonał chór dziecięcy. Jedną z wokalistek, która nie mogła wystąpić na żywo podczas finału była Roxi Węgiel. Pojawiła się za to Viki Gabor. Wokalistka nie tylko przypomniała swój przebój, ale też przekazała, komu polskie jury przekazało maksymalną ilość punktów, czyli 12. Wysoka ocena powędrowała do Gruzji.

Eurowizja Junior 2022 – kto wygrał?

Podczas finału 20. Konkursu Piosenki Eurowizji nie zabrakło emocji. Zdecydowanie od początku faworytami byli reprezentanci Armenii, Gruzji i Francji. Po ogłoszeniu not wszystkich jurorów Polska miała na swoim koncie 42 punkty. Po zliczeniu głosów internautów wiele się nie zmieniło, na koncie Laury Bączkiewicz znalazło się 95 punktów, co nie mogło zwiastować zwycięstwa. Po doliczeniu głosów widzów trzecie miejsce przypadło Gruzji, a drugie Armenia. Eurowizję Junior 2022 bezkonkurencyjnie zwyciężył reprezentant Francji Lissandro z utworem. „Oh maman!”.

