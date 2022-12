Meghan Markle ma za sobą burzliwe życie miłosne. Z kim się spotykała, zanim poznała księcia Harry'ego?

Meghan Markle i książę Harry poznali się w 2016 roku na randce w ciemno, którą zorganizowali im przyjaciele. Dziś wiemy, że była to wyjątkowo udana randka, dzięki której do dziś są razem i wychowują dwoje dzieci. Wtedy jednak żadne z nich nie mogło wiedzieć, jak potoczy się ta relacja, tym bardziej że oboje mieli za sobą nieudane związki i miłosne przygody, które nie miały happy endu. Meghan Markle przez długie lata szukała miłości.

Wszystkie związki Meghan Markle

W młodości Meghan Markle marzyła o karierze aktorskiej w Hollywood. Nic więc dziwnego, że otaczała się ludźmi związanymi z branżą i wśród nich znajdowała partnerów. W 2003 roku przyszła księżna Sussex spotykała się ze scenarzystą Shaunem Zakanem. Według medialnych doniesień, była to jej pierwsza poważna relacja. Nie przetrwała jednak długo, a ich związek trwał jedynie pół roku, ponieważ mężczyzna nie chciał się angażować. – Jego rodzina była zamożna, on sam miał spore znajomości w Hollywood. Meghan lubiła ten styl życia. Naciskała na niego, bo planowała z nim przyszłość. Po rozstaniu była zrozpaczona – mówił znajomy Meghan Markle.

Potem Meghan Markle próbowała uleczyć złamane serce u boku aktora i pisarza Bretta Rylanda. Para była ze sobą jeszcze krócej, bo jedyne pięć miesięcy. Następnie Meghan Markle spotykała się z koszykarzem Stevem Leporem, a potem „bogatym studentem”, z którym była związana aż dziewięć miesięcy. Znajomi twierdzili, że był to bardzo burzliwy związek, a Meghan była zakochana do szaleństwa. W 2005 roku Meghan Markle zaczęła pracę na planie serialu „Cuts”, gdzie poznała Simona Rexa. Para wybrała się na randkę, a potem Simon wspominał w rozmowie z Daily Mail, że tuż przed... zjadł czosnek! Mężczyzna wspominał, że przez długi czas z tego żartowali, a niefortunne danie zrujnowało jego szansę u Meghan.

Wtedy w życiu Meghan Markle pojawił się Trevor Engelson. To właśnie z nim tworzyła najbardziej poważny związek zanim poznała księcia Harry'ego. Po 7 latach Meghan i Trevor wzięli hipisowski ślub na jamajskiej plaży w 2011 roku. Wydawało się, że sielanka będzie trwać już zawsze, ale nic bardziej mylnego. Meghan Markle otrzymała rolę w serialu „Suits” i musiała wyprowadzić się do Toronto. Para zaczęła tworzyć związek na odległość, co było początkiem jej końca. – Związek na odległość nie był łatwy, ale początkowo sobie radzili. Ona wynajęła mieszkanie, on został w ich małżeńskim domu. Spotykali się w weekendy. Mimo to rozwiedli się w ciągu dwóch lat, jako powód podając różnicę nie do pogodzenia – pisał Harry Cate Nicoll w swojej książce.

Meghan Markle długo nie była sama, bo w jej życiu pojawił się szef kuchni, Cory Vitiello. Ich związek nie przetrwał próby czasu, bo rozstali się na początku 2016 roku. Jak wiemy, dobrze się stało, bo właśnie w tym roku przyjaciele zorganizowali jej randkę w ciemno z księciem Harrym. Dopiero wtedy Meghan Markle spotkała miłość swojego życia.

