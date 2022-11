Magda Welc wygrała „Mam talent”, gdy miała 12 lat. Teraz powraca i jest nie do poznania

Magda Welc miała zaledwie 12 lat, gdy wkroczyła na scenę w show „Mam talent”. Dziewczynka zachwyciła jurorów i widzów swoim talentem wokalnym. Była tak dobra, że wygrała trzecią edycję w 2012 roku. Wtedy nie kontynuowała kariery i zrobiła sobie przerwę. Teraz powraca i w rozmowie z „Vivą!” opowiedziała o swoich planach.

Jak zmieniła się Magda Welc i co teraz robi?

Magda Welc ujawniła, dlaczego zniknęła z show-biznesu i nie rozwijała swojej kariery jako nastolatka. Przyznała, że taką decyzję podjęła razem z rodzicami. – To była nasza wspólna decyzja, moja i rodziców. Byłam dzieckiem i postawiliśmy na naukę, bo stwierdziliśmy po wielu rozmowach, że wiadomo, jak to jest z show biznesem: dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, więc trzeba mieć jakiś plan awaryjny, coś, co lubi się robić, w czym jest się dobrym, co jest pewnym fundamentem – powiedziała w „Vivie!”.

Magda Welc skupiła się na nauce, ale nie porzuciła muzyki. Kształciła się w szkole artystycznej. – Uczenie się muzyki w praktyce to jest coś pięknego. Każde brzmienia, dźwięki… Mogę odkrywać siebie. (...) Wydaje mi się, że teraz, kiedy jestem w studio, mam większą świadomość dźwięków, brzmień – powiedziała.

Dziś Magda Welc ma 24 lata i studiuje germanistykę. Kierunek ten stał się jej „wyjściem awaryjnym” na wypadek, gdyby muzyczna kariera okazała się złym wyborem. Magda Welc wróciła bowiem również do marzeń o scenie. Wydaje nowe single, jakiś czas temu wydała nawet nową płytę i rozpoczęła współpracę z Mariuszem Ostańskim, kompozytorem i producentem muzycznym. Obecnie Magda Welc planuje kolejne koncerty.

Przy okazji Magda Welc zmieniła image. Oczywiście przez 12 lat bardzo się zmieniła, dojrzała i wyrosła na piękną kobietę. Zmieniła jednak kolor włosów i teraz może pochwalić się ognistym rudym na głowie. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak się zmieniła!

