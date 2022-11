Te gwiazdy szczerze przyznają, że zrezygnowały z macierzyństwa: Chodakowska, Doda i nie tylko

Ostatnia wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca macierzyństwa, wywołała falę kontrowersji. Polityk PiS stwierdził, że spadek dzietności w Polsce wynika z tego, że „młode kobiety dają sobie w szyję”. Tłum gwiazd postanowił stanowczo sprzeciwić się krzywdzącej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Wiele z nich otwarcie przyznało, że macierzyństwo to przede wszystkim wolny wybór każdej kobiety, a nie wszystkie z nich muszą być matkami. Niektóre gwiazdy wprost mówią, że zrezygnowały z macierzyństwa. Kto należy do tego grona?

Te gwiazdy szczerze przyznają, że zrezygnowały z macierzyństwa

Doda nigdy nie ukrywała, że nie chce zostać matką i fakt ten podkreślała w wielu wywiadach. Jakiś czas temu w rozmowie z magazynem „Wprost” powiedziała otwarcie: – Uważam, że każda kobieta ma prawo do takiej decyzji. To nie tak, że nie lubię dzieci, po prostu nie czuję, że spełnię się jako matka. Nie mam instynktu macierzyńskiego i się tego nie wstydzę. Dla jednych macierzyństwo to życiowy, dla innych nie. Obie postawy są fantastyczne, żadna decyzja nie jest gorsza ani lepsza.

Magdalena Cielecka też nigdy nie chciała zostać mamą. W rozmowie z „Twoim Stylem” mówiła, że nie usłyszała „wewnętrznego głosu”, który mógłby jej zasygnalizować, że już czas, by założyć rodzinę. Z kolei w wywiadzie dla „Elle” twierdziła, że nie czuje, by ominęło ją coś ważnego. – Widocznie tak miało być. Nie dowiem się już, czy gdybym miała dziecko, moje życie byłoby lepsze, czy gorsze. Na pewno nie zgorzkniałam z tego powodu. Nigdy nie miałam silnej potrzeby bycia matką, więc nie starałam się tego celowo doświadczyć. Nie lubię robić czegoś wbrew sobie, bo coś wypada albo ktoś czegoś oczekuje. Zarzucano mi kiedyś, że nie mam dziecka, bo jestem zbyt wygodna. Były też komentarze, że boję się, że ciąża zniszczy moje ciało. Kompletne bzdury. Łatwo jest oceniać. A co mają powiedzieć kobiety, które chcą, a nie mogę mieć dzieci? – powiedziała.

Ewa Chodakowska również wiele razy podkreślała, że brak dzieci w jej życiu to jej własny wybór. Trenerka regularnie „musi się tłumaczyć” z faktu, że nie została matką, bo internautki regularnie ją o to dopytują. – Kobiety nie rodzą dzieci, bo 2 razy w tygodniu „dają w szyję”?! Chwila! A czy ja nie mam dzieci właśnie z tego powodu?! Nie! Nie mam ich, ponieważ jest to mój świadomy wybór! I do tego świadomego wyboru, do tego, jak chcemy żyć, ma prawo każda z nas! Tak! To nasze prawo, o które będę się upominać. Prawo do życia na własnych zasadach – tylko wtedy możemy być spełnione i szczęśliwe. To szalenie krzywdzące i oburzające, by w publicznym dyskursie padały słowa tak obraźliwe i pogardliwe wobec kobiet! – napisała Ewa Chodakowska w reakcji na słowa Jarosława Kaczyńskiego.

Beata Pawlikowska też otwarcie mówiła, że świadomie zrezygnowała z macierzyństwa. – Absolutnie nigdy nie żałowałam, że nie mam dzieci. Czego miałabym żałować? – mówiła na łamach „Faktu”.

Maria Peszek również nie zdecydowała się zostać matką. W rozmowie ze „Zwierciadłem” mówiła o powodach tej decyzji. – Wiem, że nie jestem w stanie zabezpieczyć tej istoty przed bólem życia i nie chcę jej na to skazywać. Pewnie, że jest we mnie smutek, że nie mam dzieci, nie wiem, jak komukolwiek może przyjść do głowy, że to łatwa decyzja, ale też czuję odpowiedzialność – mówiła.

