„Pierwsza miłość”. Kontrowersyjna uczestniczka dołączy do reality show

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Barbara chce sprowokować nieco zamieszania wśród uczestników reality show, który kręci w Wadlewie. Wprowadza na plan kontrowersyjną Jessicę. Max stara się jakoś wkręcić Malwinę do programu. Natomiast Brian jest zachwycony Celiną i jej wiedzą na temat ziół rosnących w okolicy. Pragnie pobierać u niej nauki. Zwierza się, że tęskni za Diamondem, który został w hotelu. Celina namawia go, by przywiózł pieska do Wadlewa.

Do kliniki Grażyny tymczasem przychodzi pacjentka, u której Marysia z Kacprem podejrzewali guza mózgu. Weronika zajmuje się przygotowaniami do operacji babci Leosia. Natomiast Anka jest zaskoczona nagłym telefonem od Filipa. Ten postanawia wrócić do Polski. Robi to w typowym dla siebie stylu. Zaskakuje go jednak obecność Laury w domu jego ojca. Julka pyta Marysię, dlaczego nie mogłyby zabrać Michała z kliniki do domu i same zająć się jego powrotem do zdrowia.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

