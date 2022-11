HBO Max usunie w listopadzie prawie 40 tytułów. Sprawdźcie, co warto nadrobić

Listopad w HBO Max to kolejna porcja premier filmowych i serialowych. Będą wśród nich tytuły komediowe, obyczajowe czy kryminalne. Historie, po których łezka zakręci się w oku, ale także takie, które zmrożą krew w żyłach. Nadchodzący miesiąc przyniesie nowe propozycje dla fanów komiksów, programów kulinarnych, ale też i dokumentów. Sprawdźcie listę nowości.

Te tytuły znikną z HBO Max do końca listopada 2022

Tymczasem platforma, jak co miesiąc, do końca listopada usunie też całą masę świetnych produkcji. Jeszcze przez kilka tygodni cieszyć możecie się tymi prawie 40 tytułami. Później znikną one z HBO Max. Przejrzyjcie listę i przekonajcie się, z czym trzeba się pospieszyć.

„14 dni, 12 nocy”



Para adoptuje dziecko z Wietnamu, ale dziewczynka kilka lat później umiera. Aby poradzić sobie z żałobą jej adopcyjna matka wyrusza w podróż by poznać jej ojczyznę, kulturę oraz biologiczną matkę.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.



„Braveheart. Waleczne serce”



Żona Williama Wallace'a zostaje zamordowana przez angielskich żołnierzy. Zrozpaczony Szkot mści się na oprawcach i prowadzi rodaków do walki o odzyskanie wolności.



„Brzmienie ciszy”



Peter jako akustyk wnętrz pomaga klientom wyeliminować niekorzystnie wpływające na nich dźwięki. O pomoc do niego zwraca się Ellen, samotna kobieta nękana chronicznym zmęczeniem.



„David”



Dotknięty poważną depresją mężczyzna szuka natychmiastowej pomocy na sesji terapeutycznej. Okazuje się, że nie tylko on jest w potrzebie.



„Detektyw małolat”



Miriam, jedyna ocalała uczestniczka pokręconej gry stworzonej przez jej ojca, otrzymuje propozycję, aby cofnąć się w czasie i spróbować uratować swoje rodzeństwo.



„Hugo i jego wynalazek”



Mieszkający na paryskim dworcu Hugo odkrywa pozostawiony przez ojca sekret i rusza na spotkanie tajemniczej przygody.



„Detektyw małolat”



Abe, który odnosił sukcesy jako dziecięcy detektyw, obecnie pracuje już tylko nad trywialnymi sprawami, ale to tylko do czasu gdy dostaje sprawę morderstwa.



„Francuskie wyjście”



Po wyczerpaniu się fortuny jej zmarłego męża, towarzyska kobieta przenosi się z Manhattanu do Paryża, by dożyć swoich dni. Wypłaca wszystko, co jej pozostało i wyjeżdża z synem i kotem, który okazuje się być wcieleniem jej dawno zmarłego partnera.



„Jak zostać zbirem”



Dwóch świeżo upieczonych przestępców partaczy już pierwszą zleconą robotę. Na konsekwencje nie trzeba będzie długo czekać.



„Klub Knuckledust”



Policja odnajduje podziemny klub walki, a w nim masę ciał wojowników. Funkcjonariusze muszą dowiedzieć się, czy jedyny ocalały jest katem czy ofiarą.



„Kronika tajemnic: Niewłaściwy człowiek”



Alex McPherson (Alison Sweeney) przygotowuje kolejny odcinek swojego podcastu. Tym razem bada historię morderstwa kobiety, której ciało było poszukiwane przez trzy lata. Przeglądając sprawę, Alex odkrywa szokującą prawdę o zabójcy i pomaga uniewinnić dwóch mężczyzn niesłusznie oskarżonych o popełnienie przestępstwa. Kolejna część z serii opowieści o Alex McPherson, która w swoim podcaście próbuje rozwiązać trudne kryminalne zagadki.



„Kronika tajemnic: Odnaleziona”



Alex McPherson wraca po latach do małego miasteczka w Pensylwanii, aby wyjaśnić sprawę zniknięcia jej koleżanki z dzieciństwa dwie dekady wcześniej.



„Kronika tajemnic: Związani”



Praca nad nowym odcinkiem podcastu prowadzi Alex McPherson i jej zespół do pobliskiego Macklin, gdzie badają sprawę śmierci uznaną przez lokalną policję za wypadek. Zanim jednak Alex zdąży rozgryźć temat, inny członek rodziny dostaję kulkę. Wkrótce ona i jej koledzy tworzą potężną listę podejrzanych, z których wszyscy mieli motyw i sposobność popełnienia zbrodni…Kolejna część z serii opowieści o Alex McPherson, która w swoim podcaście próbuje rozwiązać trudne kryminalne zagadki.



„Kształt wody”



Niema Elisa Esposito pracuje jako woźna w tajnym rządowym laboratorium. Jej życie ulega nagłej zmianie, gdy odkrywa pilnie strzeżony sekret.



„Kłótnia”



Para wdaje się w kłótnię, która przerywa wyprawione przez nich przyjęcie. Wraz z gośćmi postanawiają odtworzyć noc aby ustalić kto miał rację.



„Leśna gazetka”



Każdego dnia na swoim drzewie Pan Sowa czyta w lokalnej gazecie niezwykłe historie o mieszkańcach bajkowego lasu. Pogodna animacja dla całej rodziny.



„Mission: Impossible II”



Były agent IMF, Sean Ambrose, wykrada wirusa. Ethan Hunt zostaje wysłany do Sydney, by go odzyskać.



„Mission: Impossible III”



Ethan Hunt powraca, aby pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią, Owena Daviana.



„Mission: Impossible – Ghost Protocol”



Hunt i jego ekipa zostają oskarżeni o zamach w siedzibie rosyjskiej Dumy. Planują udaremnić kolejny atak i oczyścić się z zarzutów.



„Mission: Impossible – Rogue Nation”



Agent IMF Ethan Hunt wraz ze swoim ludźmi mierzy się z organizacją Syndykat.



„Mission: Impossible”



Niesłusznie oskarżony o zdradę agent IMF musi odkryć i zdemaskować prawdziwego szpiega.



„Monster Hunter”



Porucznik Artemis wraz z grupą wyspecjalizowanych żołnierzy, przenosi się do świata niebezpiecznych i potężnych potworów.



„Nocka u Holly”



Ta niekonwencjonalna komedia opowiada troski i zmartwienia małżeństwa starającego się o dziecko, ich przyjaciół, którzy stracili iskrę w związku oraz napięć, jakie wynikną, gdy stara koleżanka ze studiów zatrzyma się u nich na weekend.



„Nocna jazda”



Przypadkowa podróż taksówką łączy jej kierowcę Jina i call girl Naomi.



„Oblężenie na ulicy Liperti”



Współczesny western opowiadający historię rodziny borykającej się z bankructwem i ich walki o utrzymanie domu, bez względu na cenę. Akcja filmu rozgrywa się w strefie buforowej ONZ w cypryjskiej Nikozji.



„Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Piłat”



Kiedy starsza kobieta traci męża, jej odnosząca sukcesy córka decyduje się nią zaopiekować. Niestety ich relacja szybko zaczyna się psuć, a kobiety zaczynają nawzajem niszczyć sobie życie.



„Pora wylinki”



Stephanie żyje odizolowana od świata z niestabilną psychicznie matką i niegodnym zaufania ojcem. W końcu pozbawiona nadziei na lepsze jutro dziewczyna wycofuje się do mrocznego świata barbarzyńskich fantazji.



„Ray”



Historia legendy jazzu i bluesa, Raya Charlesa, który pomimo niepełnosprawności zdobywa sławę.



„Rodzaj ciszy”



Młoda dziewczyna wyjeżdża za granicę w charakterze au pair i trafia do domu, w którym obowiązują bardzo surowe zasady.



„Rosyjski spleen”



Trójka współlokatorów z Moskwy musi stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi im jeden niespodziewany dzień.



„Tata kontra tata”



Wojna domowa między ojcem a ojczymem rozpoczyna się, gdy ten pierwszy wraca „do domu”.



„Telefon”



Stu zostaje uwięziony w budce telefonicznej przez snajpera-psychopatę.



„To, czego o mnie nie wiesz”



Dwoje ludzi po przejściach poznaje się we włoskojęzycznej Szwajcarii. Gdy zaczynają wieść beztroskie wspólne życie, pewnego dnia mężczyzna zostaje aresztowany i oskarżony przez skorumpowaną policję o handel narkotykami.



„Żółta Róża”



Filipinka bez ważnych papierów marzy, że pewnego dnia uda jej się wyjechać z małego miasteczka w Teksasie i zostać gwiazdą muzyki country.



„Zwrot”



Pozornie idealne życie Holly zmienia się diametralnie, gdy nieproszony gość wystawia na światło dzienne jej mroczne sekrety z przeszłości. Czytaj też:

WIELKI QUIZ z polskich seriali ostatnich lat. Uwaga! Pytania są bardzo trudneCzytaj też:

„Nie martw się, kochanie” trafi na HBO Max. Znamy datę premiery kontrowersyjnego tytułu