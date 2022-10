Małgorzata Rozenek-Majdan odnosi się do inflacji. Gdzie lokuje oszczędności?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie chwali się swoim życiem prywatnym, czasem spędzonymi z synami oraz nowymi współpracami. Zazwyczaj w promowaniu produktów wspierają ją pociechy, które są już nastolatkami. Dzieci ze w związku z Jackiem Rozenkiem Stanisław i Tadeusz mają odpowiednio 16 lat i 12 lat.

Małgorzata Rozenek-Majdan dzieli się z synami wynagrodzeniem za sesje zdjęciowe

Internauci często są oburzeni, że chłopcy występują u boku sławnej mamy i biorą udział w „tej szopce”. Teraz Małgorzata Rozenek Majdan zabrała głos i zdradziła, że w ten sposób buduje ich świadomość w kwestiach finansów. – Zarabiają na tym i to jest Zuzanny inicjatywa – powiedziała nawiązując do kampanii Zozo Design. Podkreśliła, że nie jest to łatwa praca.

Chłopcy normalnie traktują to jako możliwość praktyk zawodowych. Wiedzą, że w ten sposób mogą zarobić pieniądze. (...) Mają możliwość, po pierwsze, zobaczyć, jak ja pracuję. Po drugie, zobaczyć, że to wcale nie jest takie lekkie, a przy okazji mają możliwość zarobienia pieniędzy. (...) Bardzo bym chciała, żeby moi synowie byli nauczeni szacunku do pracy – podsumowała.

W rozmowie z reporterem Pudelka żona Radosława Majdana zdradziła, gdzie lokuje oszczędności. – To jest trudny czas. Mam wrażenie, że musimy zacząć mówić coraz głośniej, że to idzie w złym kierunku. Wzrost inflacji, cen i wszystkiego – żaliła się Rozenek. – Ten wzrost jest zauważalny dla wszystkich. Myślę, że trudna zima przed nami. Mam sporo dzieci i co za tym idzie, też ich potrzeby dotyczące nieruchomości są duże, więc akurat my od dłuższego czasu inwestujemy w nieruchomości i to jest zawsze dobra lokata kapitału – powiedziała.

Czytaj też:

Stuhr „jest dobrej myśli”. Tymczasem prokuratura szuka ostrzejszych zarzutówCzytaj też:

Grzegorz Markowski pozuje z córką. Jeden szczegół zaniepokoił fanów