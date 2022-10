Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się świąteczną sesją. Fani zażenowani

Małgorzata Rozenek-Majdan mimo nowego wyzwania, jakim jest prowadzenie „Dzień Dobry TVN”, nie rezygnuje z aktywności w mediach społecznościowych. Gwiazda uwielbia być w stałym kontakcie z fanami i często publikuje kadry ze swoich prywatnych chwil. Wszystkie są jedna idealnie dopracowane. Nie jest tajemnicą, że w trosce o perfekcyjne materiały żona Radosława Majdana planuje wszystko ze sporym wyprzedzeniem. Często też korzysta z pomocy zawodowców, którzy wykonują profesjonalne sesje.

Małgorzata Rozenek-Mjadan z rodziną wzięła udział w świątecznej sesji

Podobnie było w przypadku świątecznej sesji. Małgorzta Rozenek-Majdan udostępniła zakulisowe nagranie, na którym możemy zobaczyć jak powstają fotografie w stylu zimowym. Na kadrach celebrytka razem z mężem Radosławem Majdanem oraz z synami z poprzedniego związku Stanisławem i Tadeuszem, oraz małym Henrykiem pozują w bajkowej scenerii. „Winter wonderland” – napisała prowadząca „Dzień Dobry TVN”.

Mimo że post powstał w ramach współpracy z marką, to fani byli zażenowani wyprzedzeniem czasowym. W komentarzach zwracali uwagę, że jest dopiero koniec października. „Jest październik. Naprawdę?”; „Jak zwykle. Święta macie pierwsi”; „Cyrk jak co roku”; „Rozenek znów pierwsza”; „Mogliście już na Wielkanoc to zrobić. Po co czekać aż do grudnia”; „Z tą muzą z »Dynastii« to pojechaliście, drodzy”; „Serio? »Dynastia«? Podziwiam chłopców, że chcą brać udział w tej szopce”; „Dlaczego tacy dorośli już chłopcy godzą się na taką szopkę?”; „A wy kiedy robicie sesję w stylu Royal Family?” – czytamy.

