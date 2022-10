Diety gwiazd. Te metamorfozy robią wrażenie. Dorota Szelągowska schudła 10 kg, Danuta Martyniuk 15!

Ostatnio Dorota Szelągowska zaskoczyła fanów swoją przemianą. Wyznała w magazynie „Party”, dlaczego zdecydowała się odchudzać. Okazuje się, że najważniejszą motywacją wcale nie była inna figura, a zdrowie.

Fakt, wzięłam się za siebie, ale nie dlatego, że chciałam być fit, tylko zmusił mnie do tego stan zdrowia, a konkretnie mój kręgosłup, który jest w fatalnym stanie. W międzyczasie zrobiłam sobie jeszcze zdjęcie w bieliźnie od tyłu i zobaczyłam, jak naprawdę wyglądam. Zastanawiałam się: Jezus Maria! Kto to jest? Wiedziałam, że nie ma na co czekać i trzeba działać – powiedziała „Party”.

Dorota Szelągowska przyznała, że liczy kalorie i stara się je redukować, by być na deficycie. Pozwala sobie jednak na żywieniowa grzeszki.

Jeśli nie jestem, staram się jeść mniej więcej tyle, ile jestem w stanie spalić. Jasne, że pozwalam sobie na grzeszki: makaron, brownie, pół butelki prosecco i churrosy – powiedziała.

Gwiazda wnętrzarskich metamorfoz ujawniła też, że na początku dużo ćwiczyła. Teraz robi to znacznie rzadziej, ale nie zrezygnowała z porannych treningów na orbitreku. Dorota Szelągowska w sumie schudła już 10 kg.

Diety gwiazd. Te metamorfozy robią wrażenie

Dorota Szelągowska nie jest jedyną gwiazdą, która chętnie dzieli się swoim przepisem na piękną sylwetkę. Ostatnio to samo zrobiła Danuta Martyniuk, która gościła w „Pytaniu na śniadanie”. Żona Zenka Martyniuka przyznała wtedy, że do odchudzania zmotywowali ją hejterzy, którzy w komentarzach twierdzili, że nie wygląda jak żona muzyka, a jego matka. Danuta Martyniuk wzięła sobie te słowa do serca i przeszła na restrykcyjną dietę. Zaczęła jadać owsianki na śniadanie i stosować post przerywany. Schudła 15 kg.

Jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie zaskoczyła Karolina Szostak. Dziennikarka sportowa przyznała, że już od lat stosuje detoks, który najpierw pozwolił jej zgubić nadprogramowe kilogramy, a potem utrzymywać wagę w ryzach.

Z nadwagą walczył Tomasz Sekielski. Dziennikarz w końcu zdecydował się poddać operacji zmniejszenia żołądka. Od tego momentu musi pilnować wielu zasad, a wśród nich jest całkowita rezygnacja z alkoholu i słodyczy, wieprzowiny, drobiu, a także picie większej ilości wody. Tomasz Sekielski powinien także sypiać minimum 7 godzin dziennie oraz uprawiać sporty.

Na operację zmniejszenia żołądka zdecydował się także Mateusz Borkowski, znany z „Gogglebox” jako Big Boy. Udało mu się schudnąć aż 170 kilogramów. Obecnie na swoim Instagramie chętnie pokazuje przemianę i motywuje fanów do zmiany stylu życia.

Katarzyna Skrzynecka także mogła pochwalić się sporą metamorfozą. Aktorka stosowała trzymiesięczny detoks wegański.

Zero pieczyw, zero jakichkolwiek produktów mącznych, zero cukru, zero mięsa, zero mleka, zero serów i nabiału, zero jajek, zero ryb i owoców morza – pisała na Instagramie.

Maryla Rodowicz też pochwaliła się metamorfozą. Artystka przyznała, że schudła 17 kg, bo zaczęła mnie jeść i była aktywna.

Na szczęście są turnieje tenisowe w telewizji, więc stawiam rowerek stacjonarny na wprost telewizora i jeżdżę na nim, oglądając mecze. Za chwilę zacznę jesienne koncerty, a ja przed i po występach nie jem. Przed koncertem jest zamieszanie, pędzimy, mam próbę, są emocje. Coś skubnę z cateringu, wypiję kawę, ale nie myślę o jedzeniu, a po koncercie już w ogóle. (...) Jestem na diecie pudełkowej 1000 kalorii, ale nie przerabiam tych pięciu dań. No, może zjem ze trzy pudełka – przyznała w rozmowie z se.pl.

Iwona Węgrowska też wzięła się za odchudzanie w pewnym momencie życia. Wokalistka straciła kilkanaście kilogramów, nie rezygnując ze słodyczy i podjadania między posiłkami. Iwona Węgrowska postawiła za to na trening EMS, który polega na elektrostymulacji mięśni.

