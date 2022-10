Katarzyna Cichopek jest magistrem psychologii. Jakie wykształcenie mają inne gwiazdy?

Do zrobienia kariery w show-biznesie czasem wystarczy zwykłe szczęście. Nie trzeba kończyć żadnych szkół i wyższych uczelni, aby pojawiać się potem na okładkach gazet i w telewizji. Okazuje się nawet, że wiele osób związanych dziś z polskim show-biznesem skończyło studia zupełnie niezwiązane z tym, czym zajmują się na co dzień.

Jakie wykształcenie mają gwiazdy?

Wiadomo, że wiele gwiazd zrezygnowało nawet ze zdawania matury, nie mówiąc już o studiach wyższych. Osoby, które skupiły się na robieniu kariery zamiast nauce, to: Edyta Górniak, Kayah, Maciej Maleńczuk czy Robert Gawliński. Spore grono gwiazd postawiło jednak na wyższe wykształcenie, a niektóre kierunki studiów zaskakują.

Sprawdźcie, co studiowały gwiazdy i jakie mają wykształcenie:

Katarzyna Cichopek



Katarzyna Cichopek jest magistrem psychologii. Gwiazda „M jak miłość” oraz prowadząca „Pytanie na śniadanie” ukończyła popularną warszawską uczelnię SWPS.



Paulina Krupińska



Paulina Krupińska zaczęła jako miss, a skończyła jako prowadząca „Dzień dobry TVN”. Przez lata pracowała jako modelka i ma na koncie wiele sesji zdjęciowych. Nie zaniedbała jednak wykształcenia. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej.



Małgorzata Rozenek



Małgorzata Rozenek zrobiła karierę w telewizji, ale miało być inaczej. Gwiazda ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała nawet jako stażystka w kancelarii prawniczej.



Natalia Siwiec



Modelka i celebrytka skończyła zarządzanie i marketing.



Martyna Wojciechowska



Martyna Wojciechowska jest magistrem ekonomii. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania.



Dorota Szelągowska



Dorota Szelągowska studiowała dziennikarstwo, a potem skończyła kurs na Akademii Sztuk Pięknych z dekoracji wnętrz. To z tym związała swoją zawodową karierę i już od lat prowadzi wnętrzarskie programy.



Michał Szpak



Michał Szpak jest magistrem psychologii. Studia skończył na SWPS.



Magda Gessler



Magda Gessler ukończyła studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie!



Maryla Rodowicz



Wykształcenie Maryli Rodowicz to prawdziwe zaskoczenie. Gwiazda ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego!



Rafał Brzozowski



Rafał Brzozowski skończył tę samą uczelnię, co Maryla Rodowicz. Do tego zrobił specjalizację nauczycielską, może uczyć w szkole wychowania fizycznego.Czytaj też:

Kurzajewski i Cichopek w „PnŚ”. Telewizja Polska wydała oświadczenie