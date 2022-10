„Rolnik szuka żony”. Te pary znalazły miłość dzięki programowi i do dziś są razem

Hitowy program TVP „Rolnik szuka żony” udowadnia, że w telewizji da się znaleźć miłość. Obecnie stacja emituje 9. sezon, uczestnicy właśnie zdecydowali, które osoby chcą bliżej poznać. Być może wśród wybranych kandydatów są te "drugie połówki". Wiele par z poprzednich edycji to dowód na to, że to możliwe, bo do dziś tworzy szczęśliwe związki.

Te pary z „Rolnik szuka żony” przetrwały

Robert i Agnieszka Filochowscy

To właśnie oni byli pierwszą parą w programie „Rolnik szuka żony”, która wzięła ślub. Robert i Agnieszka poznali się podczas 2. edycji hitu TVP. Widzowie ich uwielbiali za skromność i rodzinne podejście do życia. Dziś Agnieszka i Robert są rodzicami dwóch synów: Tomka i Adasia. Agnieszka jest aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco można śledzić ich codzienność.

Grzegorz i Ania Bardowscy

Poznali się podczas 2. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Ania wysłała do Grzegorza list, a on zaprosił ją na swoje gospodarstwo jako jedną z trzech dziewczyn. Szybko jednak okazało się, że to właśnie ona podbiła jego serce i już tylko ją chciał bliżej poznać. Ania i Grzegorz wzięli ślub, a dziś są rodzicami Jasia i Liwii. Właśnie budują nowy dom, czym Ania Bardowska chętnie chwali się na Instagramie. Żona rolnika relacjonuje postępy w budowie i remoncie.

Małgorzata i Paweł Borysewicze

Małgorzata była rolniczką, która zgłosiła się do 4. edycji programu, by znaleźć męża. To właśnie tam poznała Pawła, który okazał się być jej bratnią duszą i to nie tylko mentalnie, ale i wizualnie! Para jest do siebie bardzo podobna i może to właśnie był klucz do stworzenia udanej relacji, która trwa do dziś. Małgorzata i Paweł doczekali się dwójki dzieci – synka Rysia i córeczki Blanki.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny

Marta i Paweł poznali się na planie 7. edycji programu. Marta chciała już opuścić gospodarstwo rolnika, tracąc nadzieję na uczucie, ale Paweł namówił ją jednak by została. Teraz tworzą udany związek i wychowują razem kilkuletnią córkę Martyn, Stefanię, a także wspólnego synka Adasia, który przyszedł na świat w czerwcu tego roku.

Magdalena Bator i Jakub

Magdalena Bator wystąpiła w siódmej edycji programu „Rolnik szuka żony” i w nietypowy sposób znalazła miłość dzięki programowi. Rolniczka wybrała swoich kandydatów na męża, poznała ich bliżej i... wszystkich odesłała z kwitkiem! Żaden nie podbił jej serca, za to dała szansę Jakubowi, który napisał do niej list, ale nie mógł przyjechać na nagrania. Okazało się, że to właśnie on jest miłością jej życia. Para ma synka Marcela i niedawno wzięła ślub.

