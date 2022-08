Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Paula trafi do szpitala psychiatrycznego?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3480.?

Danka dowiaduje się, że jej córka Gosia obiecała klasie wycieczkę do Berlina, zebrała pieniądze i… przestała wspominać o wyjeździe. Tymczasem Bednarczuk podnosi larum – została okradziona. Polonistka oskarża jednego z uczniów, Słowika. Gosia jest oburzona postawą koleżanki… Wieczorem córka Danki awanturuje się z Błażejem. Uważa, że partner ją zdradza.

Doktor Nalepa informuje żonę, że została jednak skierowana na oddział psychiatryczny po nieudanej próbie samobójczej. Paula pociesza męża – wytrzyma to. Umawia się z nim na wieczór – będą celebrować 15 rocznicę ślubu. Daria przynosi elegancką suknię z domu Pauliny i pomaga jej wystroić się na rocznicowy wieczór. Lew jest pod wrażeniem wyglądu żony – nie wie, że Paula ma schowane całe pudełko silnych leków.

Mikołaj próbuje przekonać Michała by przestał grać. Brzozowski jest wkurzony – żąda, by Leśniewscy przestali się wtrącać w życie jego i Igi. Mikołaj nie odpuszcza i przeprowadza rozmowę z właścicielem prywatnego kasyna, któremu radzi, by przestał obsługiwać Michała. W przeciwnym razie, niech spodziewa się kłopotów... Tymczasem Marta martwi się o syna – Ksawery wyraźnie się zakochał.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Joanna Opozda opublikowała zdjęcie sprzed 17 lat. „Znajdź różnice”