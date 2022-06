Holland: Kaczyński i Orban realizują plan Putina

W rozmowie z niemieckim „Spieglem” Agnieszka Holland oceniła, że bojkot i całkowite negowanie rosyjskiej kultury są pozbawione sens. – Mogę zrozumieć, że obecnie wszystko, co rosyjskie, wydaje się tam groźne. Ale mimo to jestem przeciwna takiej kulturze anulowania – stwierdziła.

Holland o rosyjskiej kulturze

Reżyserka podkreśliła jednak, że sprzeciwia się pokazywaniu na festiwalach rosyjskich filmów kręconych współcześnie. – Filmy to nie książki. Aby je stworzyć, trzeba mieć dużo pieniędzy. Wiele pieniędzy w dzisiejszej Rosji pochodzi bezpośrednio z instytucji państwowych, a nierzadko także z kieszeni oligarchów bliskich Putinowi – tłumaczyła dodając, że inwazja na Ukrainę „stawia Rosję na marginesie całego świata”.

– USA i UE nałożyły bezprecedensowe sankcje, które będą miały wpływ na wszystkie dziedziny życia. Nie możemy z jednej strony bojkotować oligarchów, zamrażać ich majątki, a z drugiej tolerować, by filmy wyprodukowane za ich pieniądze trafiały na czerwony dywan. Propaganda putinowska natychmiast by to wykorzystała – zaznaczyła.

Holland o odpowiedzialności Niemców

Według artystki ogromną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą Niemcy, którzy przez wiele lat karmili władze Władimira Putina. – Mają wyrzuty z powodu II wojna światowej. Uważają, że są coś winni Rosji, ale zapominają o innych narodach w regionie. Ponadto ulegają neoliberalnej iluzji, że kraj, z którym prowadzimy interesy, będzie się rozwijał w naszym kierunku – powiedziała.

W opinii Agnieszki Holland „większość Rosjan, ale także wiele osób na Zachodzie, wierzy w to, co mówi Putin: Ukraina nie jest pełnoprawnym państwem, ale czymś w rodzaju małej Rosji, która tak naprawdę nie zasługuje na niepodległość”.

Agnieszka Holland recenzuje działania PiS

W wywiadzie udzielonym „Spieglowi” reżyserka skomentowała także działania Prawa i Sprawiedliwości. – Nie jestem przyjacielem narodowo-konserwatywnego rządu w Warszawie. Ale ich wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców uważam za naprawdę dobre. To wstyd, że uchodźcy o innym kolorze skóry są traktowani o wiele gorzej. To tylko pokazuje, jak silny jest rasizm w naszym kraju – oceniła.

Artystka nie szczędziła także gorzkich słów pod adresem władz w Warszawie i w Budapeszcie. – Polityka prowadzona przez Viktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego ma wiele wspólnego z polityką Władimira Putina. Oni wyczarowują obrazy wrogów i kozłów ofiarnych. Podważają niezawisłość sądów, podporządkowują sobie niezależne instytucje, dyskryminują mniejszości i chcą sprowadzić kobiety do tradycyjnych ról. Robią wszystko, by osłabić i podzielić Unię Europejską. Można więc powiedzieć, że realizują oni program Putina – podsumowała.

