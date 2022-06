Szykuje się transfer dekady w polskiej telewizji? Edward Miszczak ma zastąpić „carycę telewizji”

7 czerwca media obiegła zaskakująca informacja. Po ponad 25 latach ze stacją TVN rozstanie się Edward Miszczak. Pracownicy TVN zostali poinformowani o odejściu dyrektora programowego stacji w mailu wystosowanym przez prezes Warner Bros Discovery w Polsce. „Edward Miszczak w okresie przejściowym będzie pełnił funkcję dyrektora pionu programmingu i będziemy mieli jeszcze czas, by się z nim pożegnać”– napisała Katarzyna Kieli.

Sam zainteresowany na razie nie komentuje publicznie pożegnania ze stacją TVN. „W życiu każdego przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się potrzebę zmiany. Dlatego podjąłem decyzję o odejściu, ale ludzie i to wyjątkowe miejsce zawsze będą w moim sercu” – stwierdził jedynie w oficjalnej informacji prasowej.

Woźniak-Starak i Rozenek-Majdan żegnają Miszczaka

Głos zabrało natomiast wiele gwiazd, które w licznych wpisach w mediach społecznościowych podkreślały, że odejście Edwarda Miszczaka z TVN to koniec pewnej epoki w polskiej telewizji.

„Co mogę powiedzieć? Świat się kończy! Ciężko sobie wyobrazić TVN bez Edwarda Miszczaka” – uznała Agnieszka Woźniak-Starak. „Koniec epoki. Koniec świata. Nikt tak ja Ty nie nauczył nas czym jest telewizja” – podkreśliła Katarzyna Kolenda-Zaleska.

„Jedyna osoba która we mnie uwierzyła i dała mi szanse by zacząć swoją przygodę w Polsce Życzę każdemu by zaczynał z takim mentorem jakim jest Edward” – dodała Joanna Krupa. „Jest osobą, której zawodowo zawdzięczam najwięcej, jeśli nie wszystko, co osiągnęłam w telewizji. Uważam, że to jest koniec ery, bardzo ważnej ery w polskiej telewizji” – to z kolei słowa Małgorzaty Rozenek-Majdan.



Edward Miszczak przejdzie do Polsatu?



Odejście dyrektora programowego TVN wywołało falę spekulacji na temat jego dalszej kariery zawodowej. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że Edward Miszczak miałby od 2023 roku zastąpić Ninę Terentiew, która od 2007 roku sprawuje funkcję dyrektor programowej Polsatu. Według nieoficjalnych ustaleń caryca telewizji miałaby się pożegnać ze stacją podczas zaplanowanej na grudzień 2022 roku uroczystej gali 30-leci Telewizji Polsat.



Inny rozważany scenariusz zakłada, że Nina Terentiew pozostałaby w Polsacie, a Edward Miszczak objąłby inne stanowisko w strukutrach stacji. Wirtualne Media zwróciły uwagę na fakt, że na razie nie wiadomo, jak szybko dyrektor programowy TVN mógłby dołączyć do Polsatu, ponieważ będzie go obowiązywać zakaz konkurencji, który może trać od sześciu do nawet kilkunastu miesięcy.



Przedstawiciele stacji Polsat na razie nie komentują medialnych doniesień. – Jeśli mamy coś do zakomunikowania to zwykle to robimy. W tej sprawie nie mam nic do powiedzenia – stwierdził Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy stacji.

