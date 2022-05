Jarosław Jakimowicz odpowie za swoje wpisy? Prokuratura wszczęła śledztwo

Chodzi o wpis z lipca 2021, kiedy to dziennikarz TVP Info skomentował przedłużenie koncesji konkurencyjnej stacji, czyli TVN24.

W czasie kiedy stacja czekała na decyzję o przedłużeniu koncesji na nadawanie w Polsce, sprawę skomentował Jarosław Jakimowicz. Prezenter TVP Info odniósł się do tego na Instagramie pod memem Tygodnika „Nie”, przedstawiającego go w roli prowadzącego programu „Uwaga!”. Stwierdził, że „jest na tak” i wrócił do „skandalicznego” w jego ocenie materiału TVN na swój temat. Nazywał go „komedią” i „szambem”. „Domyślacie się Państwo, że jestem za nie przedłużaniem tym szmaciarzom koncesji jak mało kto. Śpieszcie się szmaciarze zadawać pytania” – dodał na koniec wpisu.

Potem do sprawy odniosła się Komisja Etyki TVP. Instytucja oceniła, że Jarosław Jakimowicz naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w TVP i zapisane w rozdziale „Dziennikarz wobec internetu i nowych mediów”. Komisja przyjrzała się też wpisowi Jakimowicza, w którym uderzał w żonę Tomasza Sekielskiego, który w jednym z wywiadów przyznał, że jego żona Ania opłaciła jego problemy zdrowotne także swoim zdrowiem. W opublikowanym poście z radością przyjął informację o problemach zdrowotnych żony dokumentalisty, dołączając zdjęcie fragmentu artykułu na ten temat. Celebryta nie szczędził przykrych słów, nazywając autora filmów dokumentalnych „łobuzem” oraz dodając, że „spokojnie czeka na ból jeszcze kilku osób”. Ze wpisu wynika, że ma być to kara za krzywdy, jakie wyrządzono jego rodzinie.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wpisów Jarosława Jakimowicza

Przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zgłosili sprawę wpisów do prokuratury. „Nasza organizacja prowadzi postępowania, których celem jest pociągnięcie Jakimowicza do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Na nasz wniosek prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko Jakimowiczowi” - czytamy na profilu Ośrodka.

Czytaj też:

Netflix wprowadza zmianę w Stranger Things. Zdecydowała niedawna masakra