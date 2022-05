Tomasz Karolak został skazany. Chodzi o zadłużenie, aktor będzie musiał oddać ogromną kwotę

Chodzi o fundusze niezbędne do rozpoczęcia działalności Teatru IMKA w Warszawie. Kiedy Tomasz Karolak ruszał z działalnością, leasing na zakup widowni poręczył senator KO Robert Dowhan. Potem okazało się, że aktor nie spłacił zobowiązania, a koszty musi pokryć polityk. – Kiedy Tomek potrzebował pieniędzy na swój teatr, pomogłem mu. Poręczyłem mu leasing na zakup widowni – powiedział wówczas Dowhan.



Na konto poręczyciela Roberta Dowhana wszedł komornik i zainkasował 260 tys. zł przez naliczone odsetki. Po tym, jak polityk doszedł do porozumienia z bankiem i do spłaty zostało mu 110 tys. zł, skierował sprawę do sądu. W międzyczasie widownia, której koszty pokrył, zniknęła. Teatr IMKA został przeniesiony z siedziby przy ulicy Marii Konopnickiej w Warszawie, a Dowhan także to zgłosił do służb.

Podczas toczącego się postępowania Tomasz Karolak zwrócił mu jedynie 20 tys. zł. Wyrok przed sądem okręgowym w Łodzi zapadł 27 kwietnia. Sędzia zdecydował, że aktor i jego fundacja Odkrywcy Wyobraźni muszą mu zwrócić ponad 85,5 tys. zł plus odsetki za poręcznie leasingu i koszty procesu. Aktor nie pojawiał się na wcześniejszych sprawach, na odczytaniu wyroku także. Decyzja zapadła na podstawie oceny przez sąd pism procesowych. – Cieszymy się z takiego wyroku, zgodnie z którym senator Dowhan dostanie swoje pieniądze, ponieważ faktycznie to on spłacił leasing na widownię – powiedział mecenas Mateusz Grosicki, pełnomocnik Roberta Dowhana.

Wyrok jednak nie jest prawomocny, a Tomasz Karolak może złożyć odwołanie.

