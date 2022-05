Angelina Jolie wspomina wizytę w Ukrainie i opowiada o dziewczynce, która bawiła się odłamkiem bomby

Angelina Jolie, która od lat zajmuje się działalnością charytatywną i jest i ambasadorka dobrej woli ONZ, wybrała się z wizytą do ukraińskiego Lwowa. Kraj od ponad dwóch miesięcy walczy z rosyjskimi wojskami. Gwiazda po wizycie i spotkaniami z mieszkańcami miasta opisała swoją podróż na Instagramie i zaapelowała o zakończenie konfliktu. W czasie pobytu we Lwowie aktorka odwiedziła w szpitalu dziecięcych pacjentów poszkodowanych wskutek ataku na dworzec w Kramatorsku oraz spotkała się z wolontariuszami na tamtejszym Dworcu Głównym.

Opublikowała zdjęcie odłamka bomby trzymanego w dłoni, które opatrzyła podpisem: Dzieci w konflikcie. Jak zdradziła, to „wyjątkowy kamień”, który pokazało jej dziecko. „Gdy kilka dni temu byłam we Lwowie, mała dziewczynka pokazała mi "wyjątkowy kamień". Mała dziewczynka, która go znalazła, nie zdawała sobie sprawy, że kamień, którym się bawiła, w rzeczywistości był fragmentem pocisku artyleryjskiego z bomby. Gdy trzymasz go w dłoni, jest postrzępiony i cięższy niż się spodziewasz. Jego połysk i niezwykły charakter musiały przyciągnąć dziecięcy wzrok” – napisała gwiazda.

Angelina Jolie w długim wpisie nie szczędziła przykrych szczegółów rosyjskich ataków i ich konsekwencji. „Gdy bomba lub pocisk eksplodują, ostre odłamki ciężkiego metalu rozrywają ciała tych, którzy znajdują się w pobliżu miejsca uderzenia. Wielu dzieciom z bombardowania dworca kolejowego w Kramatorsku, które spotkałam, niedawno usunięto fragmenty pocisku artyleryjskiego – trudny i bolesny proces. Fragmenty znajdujące się blisko ważnych organów były zbyt niebezpieczne do usunięcia i pozostały w ciałach niektórych dzieci” – czytamy dalej. Na koniec aktorka zaapelowała o zakończenie konfliktu. „Nie ma żadnego sensu wyrządzać takiej krzywdy dzieciom, to wychodzi poza fizyczną krzywdę, do emocjonalnych i mentalnych przejawów traumy. Walka o zakończenie wojny, takiej jak ta w Ukrainie, to codzienny wyścig o ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych, rannych, przesiedlonych i straumatyzowanych” – podsumowała.

