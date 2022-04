Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie z nowo narodzoną córką

Cristiano Ronaldo kilka dni temu opublikował wstrząsający wpis. Razem ze swoją żoną Georginą Rodriguez oczekiwali bliźniąt, jednak przeżyło tylko jedno. Chłopiec zmarł. „Z największym smutkiem musimy ogłosić, że nasz mały chłopiec odszedł. To największy ból, jaki mogą odczuwać rodzice” – napisał na swoim koncie na Instagramie Cristiano Ronaldo. „Tylko narodziny naszej małej dziewczynki dają nam siłę do przerwania tego momentów z pewną nadzieją i radością. Chcemy podziękować doktorom i pielęgniarkom za ich opiekę i wsparcie” – dodał jeszcze napastnik Manchesteru United.

„Wszyscy jesteśmy zdruzgotani tą stratą i chcielibyśmy poprosić o prywatność w tym bardzo trudnym czasie. Nasz mały chłopczyku, jesteś naszym aniołem. Zawsze będziemy cię kochać” – możemy przeczytać w oświadczeniu. Po tym wydarzeniu kondolencje i słowa wsparcia docierały do sportowca ze wszystkich stron. Podczas meczu Liverpoolu i Manchestru United, z którego zrezygnował fani wykonali wzruszający gest. W 7. minucie starcia określanego „Bitwą o Anglię” kibice obu zespołów, którzy zasiedli tego dnia na trybunach, zdobyli się na piękny i wzruszający ukłon. Mimo kibicowskich podziałów wszyscy razem przez jedną minutę bili brawa oraz odśpiewali hymn The Reds „You will never walk alone” (Nigdy nie będziesz szedł sam). Tym samym wyrazili wsparcie dla Cristiano Ronaldo, który cierpi z powodu śmierci dziecka.

Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie w nowonarodzoną córką

Kilka dni po tragedii, jaka spotkała piłkarza, Ronaldo udostępnił rodzinną fotografię. Na zdjęciu widzimy powiększony skład familii piłkarza. Żona oraz trójka starszych pociech siedzą na kanapie i patrzą w stronę obiektywu. Piłkarz siedzi na fotelu z jednym z dzieci, a na rękach trzyma nowonarodzoną córeczką. „Nie ma to jak w domu. Gio i nasza córeczka nareszcie są z nami. Chcemy podziękować wszystkim za serdeczne słowa i czyny. Wasze wsparcie jest bardzo ważne, czujemy miłość i szacunek, którymi obdarzyliście naszą rodzinę. Teraz nadszedł czas, aby być wdzięcznym za życie, które właśnie powitaliśmy na świecie” – napisał.

instagramCzytaj też:

„Milionerzy”. Skąd pochodzi miś Paddington? To pytanie padło w finale