Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Tabloid ujawnił szczegóły

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela budzi wiele emocji. Mimo że informację o rozwodzie para przekazała kilka tygodni temu, to internauci wciąż śledzą każdy ruch zarówno aktorki jak i tancerza. Początkowo oboje mieli nie komentować swoich spraw osobistych, ale tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Zaczęło się od zwiększonej aktywności w mediach społecznościowych, a także zorganizowania pierwszego w jego karierze Q&A, co było dla internautów sporym zaskoczeniem. W relacji na InstaStories odpowiadał szczerze i unikał trudnych tematów. Poza pytaniami o wiek czy nową fryzurę padło również pytanie o zdradę, na co tancerz krótko zaprzeczył. Z zaskakującą szczerością odniósł się też do pytania fana, które padło w kolejnej serii pytań. Zapytany o swoje małżeństwo z Katarzyną Cichopek pokusił się o prawdziwe wyznanie. „Było jedno pytanie, na które zastanawiałem się czy odpowiedzieć. Nie żałuję żadnego dnia z mojego małżeństwa, nawet tych ostatnich, trudnych i bolesnych. Wszystko dzieje się po coś” – napisał.

Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Do nowych informacji o parze dotarł „Super Express”. Jak czytamy w tabloidzie parze udało się dogadać w każdym aspekcie. Informację o ugodzie gazecie przekazał bliski znajomy pary. – Ze względu na dobro dzieci nie zamierzają walczyć w sądzie. Marcin nie chce orzekania o winie. Zgodził się na wszystkie warunki Kasi. Najważniejszy jest dla niego spokój dzieci – zdradziło źródło tabloidu. Z tekstu wynika, że Cichopek i Hakiel postanowili podzielić się opieką nad dziećmi tydzień do tygodnia. Prawie byłe już małżeństwo podzieliło także majątek oraz nieruchomości.

