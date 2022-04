Rafał Grabias brutalnie pobity. Gwiazdor pokazał zdjęcie

Rafał Grabias, który popularność zdobył dzięki programowi „Królowe życia”, udostępnił na swoim Instagramie przerażające zdjęcia. Celebryta został napadnięty i okradziony, a to miał być „normalny sobotni wieczór”. Jak czytamy w długim poście, celebryta wybrał się na kolację ze znajomymi. „Wczorajszy wieczór spędzałem ze znajomymi na koszykach. Zaraz po północy zmieniliśmy lokal który znajdował się dwie ulice dalej” – pisze Grabias. Jak przekazał, nic nie wskazywało na taką tragedię. „Normalny sobotni wieczór. Złożyliśmy zamówienie i ja na chwile wyszedłem przed budynek. To była ostatnia chwila, którą pamiętam z wczorajszego wieczoru” – napisał gwiazdor „Królowych życia”. Jak dowiadujemy się z opisu sytuacji, celebryta nie tylko został bestialsko pobity, ale okradziony i to nie tylko z tego, co miał przy sobie. „Zostałem napadnięty, ciężko pobity i okradziony łącznie z pieniędzmi z konta bankowego” – relacjonował.

Na szczęście dla celebryty jego znajomi obecni na miejscu bardzo szybko zorientowali się, że nie ma go zbyt długo. „Dziękuję moim znajomym za troskę, dosłownie chwila i stracili ze mną kontakt wzrokowy” – napisał na koniec Rafał Grabias. Z relacji na InstaStories dowiadujemy się, że mężczyzna ocknął się na ziemi i cały we krwi. Przyznał też, że obecnie ma ogromne problemy z poruszaniem się. Osobowość telewizyjna opublikowała również serię wstrząsających zdjęć. Na fotografiach widzimy Rafała ze zmasakrowaną twarzą i ranami od czoła do brody. Celebryta jest też mocno spuchnięty. W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia od fanów i przyjaciół z branży.

