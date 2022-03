Nowy odcinek „Barw szczęścia”. Iwona mówi Markowi o wyjeździe

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Kępski przepisuje mieszkanie na Wiktora, ale gdy wyznaje synowi, że planuje wyjechać z Iwoną do USA, chłopak nie przyjmuje tego dobrze. Z kolei Iwona mówi o planowanym wyjeździe Markowi. Herman odwiedza Malwinę w kancelarii, by podziękować za okazaną mu pomoc. Później jedzie na kontrolę po wypadku do lekarza, tym razem z Celiną. Była ukochana wykorzystuje okazję, by na nowo się do niego zbliżyć. Tymczasem Vincenzo pada ofiarą internetowego oszustwa.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

