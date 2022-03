Jerzy Stuhr zagra we włoskim filmie. Zdradził szczegóły produkcji

Polska produkcja, w której na przestrzeni ostatnich tygodni mogliśmy podziwiać Jerzego Stuhra to „Sonata”. Film opowiada historię niedosłyszącego pianisty, a fabuła oparta jest na faktach. Obraz został bardzo ciepły przez widownię oraz krytyków. Ale już za kilka dni aktor zacznie prace na kolejnym planie. W ostatniej rozmowie z redakcją z „Faktu” pochwalił się nowym angażem – pojawi się we włoskiej produkcji reżysera, z którym już kilka razy współpracował. Artysta zacznie prace na planie „Il sol dell'avvenire” w reżyserii Nanniego Morettiego. Wcześniej aktor pracował z Włochem przy filmach „Kajman” i „Habemus papam”.

– Na razie polscy reżyserzy się nie zgłaszają, ale niedługo lecę do Rzymu i już się cieszę, że napiję się dobrego espresso. Ostatnio gram we włoskich filmach – powiedziała legenda polskiej kinematografii. W dalszej części rozmowy aktor zdradził kilka szczegółów o swojej poprzedniej roli. – Niedawno skończyłem zdjęcia do filmu „Nie umrę z głodu” w Turynie, w którym gram bezdomnego, który nie ma nic i nie chce mieć nic, a to piękna filozofia. Kręciliśmy noc w noc, w brudzie i zimnie – powiedział.

Jerzy Stuhr opowiedział też o postaci, w którą wcieli się w najbliższym czasie i nie krył zadowolenia ze swojej ekranowej partnerki. – Teraz do pracy zaprosił mnie Nanni Moretti. W jego najnowszym filmie wcielę się w polskiego ambasadora w Rzymie i choć będzie dużo pracy, bo cały dzień do nocy siedzi się na planie, to jednak rola jest bardzo przyjemna, bo mój bohater ma 30-letnią narzeczoną – czytamy. Włoszka, którą zobaczymy u boku aktora to Elene Lietti.

