Michał Szpak chce zostać ojcem. „To nasza powinność”

Michał Szpak znany jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i nieszablonowego wyglądu. Wiele razy podkreślał swoje oryginalne podejście do życia. Mimo swojego artyzmu, Szpak zaskoczył wszystkich w ostatnim wywiadzie. Okazało się, że muzyk jest tradycjonalistą. Podczas rozmowy z prowadzącym podcast „Żurnalista” wyznał, że dzięki temu, że wychował się w kochającym domu – mógł być sobą. Pełna akceptacja dała mu siłę do własnych ścieżek. Wspomniał też o wczesnej śmierci mamy. – Nikt nie zasługuje na to, żeby tracić rodzica w tak młodym wieku. Moja mama miała 49 lat. Była tak zwariowana, że chyba nawet ja nie jestem tak zwariowany, jak moja mama. To naprawdę była postać niezwykle inspirująca, bardzo silna i psychicznie, i fizycznie. Ciężko mi się pogodzić z taką stratą, bo w niej miałem kompana, bezwarunkowe zrozumienie – powiedział artysta w programie i dodał, że po tej ogromnej stracie dużo imprezował, żeby odreagować.

Michał Szpak chce zostać ojcem

Rozmowa o rodzinie i wsparciu najbliższych sprawiła, że Michał Szpak przyznał, że marzy o założeniu własnego gniazdka. Wydawał się całkowicie przekonany do chęci posiadania potomstwa i nawet uznał to za „naszą powinność”. – Pewnie, że chciałbym mieć dziecko, na maksa. Ja wręcz uważam, że to jest nasza powinność mieć dziecko, że jest to taka chęć przekazania czegoś dalej – powiedział wokalista.

