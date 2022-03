Nowy odcinek „Barw Szczęścia”. Dolecki zapowiada zemstę

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Łukasz udaje się wyrwać ochroniarzowi i uciec z fermy norek. Trafia prosto do Alicji i obecnej już na miejscu policji. Dolecki zapowiada dziennikarzowi zemstę. Józek po ostatnich sprzeczkach próbuje naprawić swoje relacje z Gabi i przy okazji zaprzyjaźnia się z Zosią, opiekunką Julci. Przerażona Bożena próbuje uciec od Ady, która szybko staje się agresywna i ściga Stańską aż do hotelu. Bruno wzywa w końcu na miejsce policję. Karolina zaczyna podejrzewać, że biologiczną matkę Tadzia skierował do Stańskich Rafał, aby się zemścić na dawnym partnerze.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

