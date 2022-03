Kłamstwa Ławrowa ws. Ukrainy. Polsat News i TVN24 przerwały transmisję

10 marca w tureckiej Antalyi doszło do rozmów z udziałem ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, Siergieja Ławrowa i Dmytro Kułeby. Kułeba przekonywał Ławrowa, by zapobiec pogłębianiu się katastrofy humanitarnej na terenach objętych wojną.

– Zrobiłem co w mojej mocy, żeby znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie tragedii humanitarnej, która rysuje się na polu bitwy i w obleganych miastach – mówił Kułeba. Szczególnie ciężka sytuacja jest w Mariupolu, gdzie brakuje wody i pożywienia, a ciała ofiar są chowane w masowych grobach. Ławrow nie zgodził się na utworzenie korytarza humanitarnego.

Wojna na Ukrainie. Rosyjska propaganda w natarciu

Po zakończeniu rozmów obaj politycy wystąpili na konferencji. Kłamstwa Siergieja Ławrowa były ewidentne. Szef MSZ Rosji kwestionował m.in. zbombardowanie przez Rosjan szpitala dziecięcego w Mariupolu. Na zdjęciach było widać płaczącą kobietę z dzieckiem na rękach, zakrwawione twarze ciężarnych, roztrzaskane okna i drzwi wewnątrz budynku.

– Szpital w Mariupolu był bazą dla ukraińskich radykałów z batalionu Azow. Ciężarne zostały wyrzucone z budynku – powiedział Ławrow. Wreszcie stwierdził, że Rosja… nie dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.

– "Na Ukrainę nie napadaliśmy", powiedział Siergiej Ławrow, i to były ostatnie słowa, jakie mógł powiedzieć w Polsat News – podkreślił prezenter Igor Sokołowski. Chwilę po tym telewizja pokazała ludzi ukrywających się w teatrze we Lwowie. – Tak wygląda "nienapadanie na Ukrainę" i to wszystko, co pokazujemy, od dwóch tygodni – skwitował Sokołowski.

Wystąpienie Ławrowa przerwano także w TVN24

– To nie jest tak, że prawda leży pośrodku. Prawda leży tam, gdzie leży. Siergiej Ławrow kłamie, kłamie w wielu przypadkach – powiedziała prowadząca.

