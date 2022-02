Antek Królikowski opublikował nowe zdjęcie Joanny Opozdy z dzieckiem. Pisze o „magicznej” dacie

Syn aktorskiej pary Joanna Opozdy i Antka Królikowskiego przyszedł na świat 22 lutego 2022. Jak wynika ze zdjęcia udostępnionego przez aktora maluszek razem z mamą są już w domu. Wygląda więc na to, że mimo stresu, problemów i lęków o przyszłość dziecka, o którym pisała Joanna – wszystko dobrze się skończyło.

Na zdjęciu widzimy śpiącą Joannę Opozdę, a obok jej twarzy Vincenta. Zdjęcie udostępniła też dumna mama, jednak oboje zasłonili twarz synka emoji.

Antoni Królikowski o „magicznej” dacie urodzin swojego synka

W opisie zdjęcia nie zabrakło nawiązania do daty urodzin chłopca, którą można odczytać także od tyłu. Dumny tata zwrócił na to uwagę internautów. „Można ją przeczytać w każdą stronę (od lewej do prawej i od prawej do lewej) i brzmi tak samo. W wersji graficznej, jeżeli odwrócisz ją do góry nogami, to również możesz przeczytać tę samą datę” – napisał Królikowski. Jak dodał, data urodzin jego syna ma być magiczna, a w tym czasie mają dziać się ważne i istotne wydarzenia.

„Wczoraj 22.02.2022 przyszedł na świat nasz syn Vincent. Wczorajsza data to jednocześnie palindrom i ambigram. Można ją przeczytać w każdą stronę (od lewej do prawej i od prawej do lewej) i brzmi tak samo. W wersji graficznej, jeżeli odwrócisz ją do góry nogami, to również możesz przeczytać tę samą datę. Takim wyrażeniom często przypisuje się magiczne znaczenie. Przewidujemy, że akurat wtedy wydarzy się coś bez wątpienia ważnego. Przypadek?” – czytamy pod zdjęcie młodej mamy z maluszkiem.

