Co dziś w „Barwach szczęścia”? Kasię i Vincenzo czeka trudne spotkanie

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Umińska zaczyna pracę nad artykułem o fermie norek i spotyka się z Aro, aktywistą, który walczy z hodowcami zwierząt futerkowych. Po rozmowie z dziennikarką chłopak, wspierany przez Luizę, postanawia zorganizować przed fermą pikietę. Kasia żegna się z rodziną i wraca na Sycylię razem z Vincenzo. Po przylocie do Włoch oboje jadą od razu do Rosy, żony zmarłego Francesco, by poinformować ją o nieślubnej córce męża. Bożena i Bruno zmagają się z kolejnymi urokami rodzicielstwa. Tymczasem w hotelu znów pojawia się Rafał.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

