Beata Tyszkiewicz nie może zamieszkać z córką. Byłaby „nielegalnym lokatorem”

Całą sprawę Karolina Wajda wyjaśniła w rozmowie z „Super Expressem”. Jej mama, legendarna polska aktorka, mieszka obecnie w mieszkaniu komunalnym w Warszawie, które nie należy do niej. Tyszkiewicz nie chce się jednak z niego wyprowadzić, ponieważ – jak mówi jej córka – kocha to miejsce.

Wajda poinformowała, że w trosce o swoją mamę, chciała z nią zamieszkać, jednak okazało się, że nie jest to możliwe. – Powodem odmownej decyzji urzędu (dzielnicy Śródmieście w Warszawie – red.) jest to, że posiadam w Warszawie mieszkanie, zgodnie z prawem nie mogę formalnie zamieszkać w lokalu mojej mamy, który należy do miasta. Takie jest prawo. Ona kocha swoje mieszkanie, mimo moich próśb nigdzie nie chce się przenieść – przekazała.

Córka Tyszkiewicz zapewniła w rozmowie z „SE”, że jej mama jest pod stałą opieką lekarzy, którzy są w ciągłym kontakcie z jej bliskimi. Na co dzień do aktorki przychodzi także gosposia, która gotuje i sprząta.

Beata Tyszkiewicz

Beata Tyszkiewicz jest jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie kojarzą ją z rolami w produkcjach takich jak „Lalka”, „Wszystko na sprzedaż”, „Popioły” czy „Seksmisja”. Była także jurorką w programach „Taniec z gwiazdami” (2005-2010) i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” (2014-2017). W 2017 roku zdecydowała, że rezygnuje z bycia jurorem w show Polsatu, a niedługo później poinformowała, że wycofuje się z życia publicznego. Wyjaśniła, że spowodowane jest to między innymi zawałem, jaki przeszła w 2018 roku.

