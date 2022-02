„Rodzina zastępcza”. Będzie „reaktywacja” serialu?

Serial „Rodzina zastępcza” nadawany był w latach 1999-2009, jednak widzowie chętnie do niego wracają. Trudno się dziwić, produkcja mogła pochwalić się nie tylko świetnym scenariuszem, ale i iście gwiazdorską obsadą. W głównych rolach występowali Piotr Fronczewski, Maryla Rodowicz i nieodżałowana Gabriela Kownacka. To w „Rodzinie zastępczej” swoją medialną karierę rozpoczęły również Monika Mrozowska i Aleksandra Szwed.

Będzie kontynuacja „Rodziny zastępczej”?

Ostatnio mamy do czynienia z istnym wysypem reaktywowanych formatów sprzed lat. Czy jest szansa, że to samo będzie dotyczyło „Rodziny zastępczej”? – Gdyby był taki pomysł, że mam wejść na plan i tym razem grać na przykład mamę rodziny zastępczej, kontynuować tę tradycję, to myślę, że to by było absolutnie fantastyczne – powiedziała Aleksandra Szwed, pytana o potencjalną kontynuację serialu przez dziennikarzy serwisu Pomponik.pl.

Aktorka przyznała przy tym, że nie wie, co pomyśleliby na ten temat widzowie, ponieważ scenarzysta serii Andrzej Grembowicz (pseudonim Robert Brutter) zmarł w 2018 roku i nie jest jasne, kto mógłby kontynuować prace nad produkcją na tak „niesamowicie empatycznym i wysokim poziomie”. – Ale mam świadomość tego, że ten projekt byłby trudny do reanimacji. Myślę, że to był jeden z najlepiej obsadzonych seriali, w których przyszło mi grać, jeśli nie najlepiej obsadzony – trudno byłoby dorównać do tej poprzeczki, mam tego pełną świadomość. Natomiast byłaby to na pewno niesamowita, sentymentalna podróż, na którą bym się pisała w ciemno, podejrzewam – dodała.

