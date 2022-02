Wszyscy pytają Lisowską, co stało się z jej twarzą. Piosenkarka odpowiedziała

Ewelina Lisowska ma 30 lat i na swoim koncie dwie złote płyty. W sumie wydała cztery krążki: „Aero-Plan” (2013), „Nowe Horyzonty” (2014), „Ponad Wszystko” (2016) oraz „Cztery” (2018). Jest laureatką nagród takich jak Eska Music Awards w kategoriach Najlepszy hit, Najlepszy debiut oraz Najlepszy Artysta w sieci. Otrzymała też nominację do MTV Europe Music Awards 2013, Toptrendy 2014 i Polsat Sopot Festiwal. Wygrała też „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” i użyczała swojego głosu postaciom w filmach „Rysiek Lwie Serce” i „Książę Czaruś”.

Lisowska odpowiada na komentarze hejterów

Kilka dni temu Ewelina Lisowska opublikowała na swoim Instagramie nowe zdjęcia i odniosła się do komentarzy dotyczących jej rzekomej zmiany wyglądu. „Według licznych pomiarów mojego nosa i innych części ciała, przez ostatnie lata chyba nie wychodziłam z sali chirurga plastycznego” – napisała piosenkarka, przyznając, że po tym, jak bombardowana jest pytaniami o swoją twarz, zaczęła się zastanawiać, co z nią „nie tak”. „Jeśli ktoś szuka w mojej twarzy 20-latki, którą byłam 10 lat temu, to już jej tam nie znajdzie. Proponuję przyjrzeć się własnym zmianom i przestać mierzyć ludzi centymetrem” – mogliśmy przeczytać we wpisie.

Złośliwe komentarze najwyraźniej nie ustały, dlatego Lisowska postanowiła opublikować kolejne zdjęcie, tym razem stylizując się na serialową „BrzydUlę”. „A czy teraz jestem wystarczająco brzydka? To zdjęcie ma na celu poprawić Ci dzień, mi mojego nie psuje. Pozdrawiam wszystkie brzydule” – napisała.

Artystka dodała też na InstaStory apel, w którym prosiła o to, aby wszyscy zastanowili się nad tym, co piszą w internecie. „Często wasze komentarze mogą być bardzo krzywdzące dla człowieka, a nie są nikomu potrzebne” – stwierdziła.

