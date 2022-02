Kanye West w dokumencie „jeen-yuhs: Trylogia Kanye”. Netflix pokazał zwiastun

„jeen-yuhs: Trylogia Kanye” to przełomowy program dokumentalny w trzech aktach, którego twórcami są Clarence „Coodie” Simmons i Chike Ozah. Program przedstawia intymny i szczery portret muzyka od dni, w których przebijał się do branży muzycznej, po jego dzisiejsze życie w roli znanego na całym świecie artysty.

Jego twórcami jest duet Clarence „Coodie” Simmons i Chike Ozah, lepiej znany jao Coodie & Chike. Wyreżyserowali oni także teledysk Kanye'ego Westa z 2004 roku do piosenki „Jesus Walks” i „Through the Wire”. Zobaczcie zwiastun produkcji.

Pierwszy odcinek dokumentu „jeen-yuhs: Trylogia Kanye” pojawi się na Netflix 16 lutego.

Kanye West. „Donda” i „JESUS IS KING”

Długo zapowiada i wydana w końcu pod koniec sierpnia 2021 roku „Donda” Kanyego Westa, pobiła światowe rekordy. Znalazła się też na miejscu 1. w zestawieniu „Top Albums Poland Spotify”. To pierwszy w 2021 album zagraniczny na szczycie zestawienia. Warto także dodać, że to 10. płyta Kanye’ego Westa na pozycji #1 zestawienia „Billboard 200”.

West uzyskał status jednego z siedmiu artystów z co najmniej 10. albumami nr 1. w 65-letniej historii „Billboard 200”. Najwięcej albumów na pierwszym miejscu, bo aż 19, mają na swoim koncie legendarni The Beatles. Za nimi plasują się Jay-Z (14), Bruce Springsteen (11), Barbra Streisand (11), Eminem (10), Elvis Presley (10) i West. W kolejce do wyrównania rekordu Westa są artyści, którzy obecnie cieszą się wynikiem 9. albumów na pierwszym miejscu, w tym Drake, Madonna, The Rolling Stones czy Taylor Swift.

Gościnnie na „Dondzie” pojawiają się m.in. Jay-Z, Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Kid Cudi, Young Thug, Jay Electronica, Chris Brown, Pop Smoke, Shenseea, DaBaby i Marilyn Manson. W gronie producentów znaleźli się m.in. Mike Dean, 30 Roc, Gesaffelstein, Swizz Beatz i wielu innych.

Poprzednią płytą wydaną przez Kanye była „Jesus Is King”. Dziewiąty krążek w dotychczasowym dorobku artysty zaczął powstawać już w 2018 roku i miał być początkowo zatytułowany „Yandhi”. West założył swoją grupę gospel Sunday Service Choir w styczniu 2019 roku i zaczął wykonywać z nimi piosenki gospel i covery piosenek ze swojej dyskografii. „Jesus Is King” zdobył nagrody Top Christian Album i Top Gospel Album na 2020 Billboard Music Awards, a następnie otrzymał nagrodę za najlepszy album współczesnej muzyki chrześcijańskiej na 63. dorocznej ceremonii rozdania nagród Grammy w 2021 roku.

