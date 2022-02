Loomi ruszyło w Polsce. Umożliwia wspólne oglądanie darmowych filmów w sieci

Opera, twórca przeglądarki, udostępnia w Polsce finalną wersję swojej nowej platformy VOD – Loomi. Twórcy zapowiadają, że nowy serwis rewolucjonizuje sposób oglądania, umożliwiając wyświetlanie reakcji użytkowników na osi czasu filmów. Każdy może podzielić się swoją opinią, komentując konkretną scenę oraz zobaczyć reakcje i uwagi innych użytkowników. Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich 669 filmów w Loomi. Nowy serwis VOD to także innowacyjna możliwość oglądania filmów z komentarzem objaśniającym autorstwa znanych influencerów, dziennikarzy i krytyków. Do współpracy zaproszono m.in..: DoradcęTV, Naruciaka, Rafała Gęburę, Globstory, tvgry czy Tomasza Raczka.

Widzowie mogą dyskutować o dylematach na ekranie

Loomi wprowadza interaktywne quizy tzw. „Dylematy”, które angażują społeczność w podejmowanie kluczowych decyzji przez głównych bohaterów. Wyniki quizu dostarczają użytkownikom interesujących informacji na temat profili opartych na oddawanych odpowiedziach. Ta nowa funkcjonalność dostępna jest podczas oglądania takich hitów kinowych jak: dreszczowca „Tożsamość”, „Dziewczyna z tatuażem” – z głównymi rolami Rooney Mary i Daniela Craiga, komedii „Bad Boys for Life” czy dwukrotnie nagrodzonego Oscarem dramatu „Manchester by the Sea”.

Komentarze ulubionych krytków i influencerów

Oglądanie filmów stanie się bardziej opiniotwórczym doświadczeniem poprzez współpracę Loomi z influencerami i krytykami filmowymi. Na przykład komentarz do horroru psychologicznego „Escape Room: Najlepsi z najlepszych” przygotował popularny youtuber Naruciak. Natomiast Amerykański dramat biograficzny „Spotlight” z 2015 roku z Michaelem Keatonem i Rachel McAdams będzie analizowany przez Rafała Gęburę, twórcę dziennikarskiego podcastu „7 Metrów pod ziemią”, pozostałe filmy z komentarzem pojawią się w serwisie w ciągu najbliższych tygodni.

Filmy na Loomi będą też za darmo

Usługa Loomi łączy w sobie wyselekcjonowane przez redakcję – treści darmowe oraz premium. Użytkownicy nie muszą płacić abonamentu ani opłaty za wypożyczenie, aby oglądać filmy i mogą od razu zacząć oglądać wybrane bezpłatne filmy z gwiazdami dostępne na platformie. Wybór darmowych filmów jest dokonywany przez społeczność, która głosuje na 5 najlepszych filmów,, które chcą oglądać za darmo w przyszłym sezonie. Loomi to otwarta usługa strumieniowania freemium, co oznacza, że nie ma abonamentu na dostęp do szerokiej palety ponad dwóch tysięcy filmów, które będą stopniowo dodawane do usługi w celu i możliwe do wypożyczenia. Użytkownicy będą mogli wypożyczać filmy premium po zalogowaniu do Loomi. Cena wypożyczenia filmów premium waha się od 6,99 do 14,99 zł.

Jeżeli chodzi o reprertuar, w lutym 2022 r., przewidziano publikację filmów z 2021 roku., takich jak: „Ostatni pojedynek” dramatu historyczny w reżyserii Ridleya Scotta z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych, „Pogromcy Duchów: Dziedzictwo”, czwartego już filmu z serii Ghostbusters, w którym występują Carrie Coon, Finn Wolfhard oraz Bill Murray czy Dan Aykroyd, czy „Venom 2: Carnage” z Tomem Hardy’m – amerykańskiej superprodukcji opartej na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel.



Jak założyć Loomi?

Aby założyć konto, wystarczy wejść na stronę Loomi.tv i zacząć korzystać z platformy. Osoby posiadające konto Opery mogą go używać do logowania się do Loomi.

