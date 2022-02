„8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Polska komedia już w kinach. Dlaczego warto ją obejrzeć?

„8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" to kontynuacja komediowego hitu, który w 2016 roku przyciągnął do kin ponad milion widzów. Oprócz dobrze znanych widzom facetów na ekranie pojawiły się również zupełnie nowe twarze. Wśród nich postacie grane przez Popka, Sobotę, Michała Karmowskiego oraz Marka Dyjaka. Pierwsza trójka wcieliła się w typów spod ciemnej gwiazdy, których na swojej drodze spotykają główni bohaterowie komedii. Markowi Dyjakowi przypadła rola trenera dziecięcej drużyny piłki nożnej.

– Udział w filmie Pawła Popka, Soboty i Michała Karmowskiego wniósł bardzo dużo autentyczności i prawdziwych emocji. Nadali scenom, w których grali niepowtarzalny charakter. Nie do podrobienia. Mistrzowsko rozładowywali napięcie pomiędzy ujęciami, wprowadzili na planie genialną atmosferę. Cieszę się, że kreowane przez nich postacie spotkałem na swojej filmowej drodze, a nie w ciemnej, miejskiej uliczce – mówił reżyser filmu, Sylwester Jakimow.

„8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" – o czym jest film?

Pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi faceci znowu ruszają do akcji! Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym „żyli długo i szczęśliwie"? W nowej odsłonie komedii o męskich „słabościach" Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.

Sukces polskiego filmu

Pierwszą część serii, tj. „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" obejrzało w kinie 1,1 mln widzów, podczas pierwszej emisji telewizyjnej – 3,2 mln. Produkcja królowała również w serwisach vod i na platformach streamingowych w Polsce.

Film „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" oglądać można w kinach od 28 stycznia 2022 roku.

Czytaj też:

Lista nowości na HBO GO w lutym. Masa kinowych hitów i powrót uwielbianych seriali