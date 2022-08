„Gry rodzinne”. Polski serial komediowy Netflixa ma już zwiastun

Zwiastun zapowiadający „Gry rodzinne” obiecuje nam wartką akcję i przeciwieństwo sielanki, która zwykle kojarzy nam się z rodzinnymi uroczystościami. Serial komediowy stworzony w Polsce i z polskimi aktorami rozpoczyna się w dniu ślubu studentki medycyny z dobrze sytuowanym chirurgiem plastycznym. Widzowie szybko dowiadują się, że rodzin państwa młodych nic nie łączy... No, może poza sekretami i kłamstwami. Wszystko jednak w końcu wyjdzie na jaw, a świadkami tego będą goście na ślubie.

W role młodych oraz gości weselnych wcielą się m.in. Eliza Rycembel, Bartosz Gelner, Piotr Pacek, Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Paweł Deląg, Marek Kalita, Anna Romantowska, Małgorzata Mikołajczak, Adrian Zaremba, Dominika Kluźniak, Agnieszka Suchora i Cezary Kosiński. Serial wyreżyseruje Łukasz Ostalski. Za scenariusz odpowiadała Agnieszka Pilaszewska. Zdjęcia to z kolei robota Mikołaja Łebkowskiego. Polska komedia pomyłek ma składać się z ośmiu odcinków.

Polska ofensywa Netfliksa

„Gry rodzinne” to pierwsza z dziewięciu nowych, serialowych polskich produkcji, zapowiadanych na początku roku. Jesienią mamy zobaczyć jeszcze cztery z nich. To miniserial „Wielka woda” o powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku; komediodramat „Pewnego razu na krajowej jedynce” o nieznajomych podróżujących samochodem wykorzystanym do ucieczki po napadzie na bank; komedię kryminalną „Gang Zielonej Rękawiczki”; oraz serial „Brokat”, którego bohaterkami będą PRL-owsie prostytutki.

Czytaj też:

Trzecia część „365 dni” z oficjalnym zwiastunem. Premiera tuż tuż